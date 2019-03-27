宜縣府回饋縣民 綠博首次推鄉鎮週優惠

2019-03-27 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



2019綠色博覽會將在本月30日登場，宜蘭縣政府回饋縣民，首度推出「鄉鎮週」，只要持有宜蘭縣縣縣民身分證明即可免費入園，外縣市民眾則享有搭乘大眾運輸免費遊綠博的優惠，但被外界質疑，「鄉鎮週」會限制民眾來綠博的時間，農業處回應，每個鄉鎮週的時間都是7天，民眾權益不會因此受到影響。

綠色博覽會邁入第20週年，從3月30日到5月12日，為期44天，主題以綠色生活為出發點，地點仍選在冬山河生態綠洲，設有兩大展區、十大展館，縣政府今年首度推出「鄉鎮週」，3月30日至4月7日為冬山、羅東週、4月8日至4月14日為南澳、蘇澳週、4月15日至4月21日為壯圍、五結週、4月22日至4月28日為三星、大同週、4月29日至5月5日為宜蘭、員山週，最後5月6日至5月12日為礁溪、頭城週，基於回饋宜蘭縣民的立場，讓每個鄉鎮市民可選擇在自己的鄉鎮週，憑身分證件免費入園。

農業處長康立和指出，去年推出搭大眾運輸免費遊綠博的優惠，希望達到低碳運輸、促進經濟效益的成果，但宜蘭縣民因地緣關係，距離綠博場地近，主要還是開車前來會場，真正搭乘公共交通運輸的人不多，決定在今年取消縣民搭大眾交通運輸遊綠博的優惠，改推出「鄉鎮週」免費入園，來回饋縣民,，而外縣市民眾則享有搭乘大眾運輸免費遊綠博的優惠。