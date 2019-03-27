親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜談陳致中提告外患罪 妙回「他自己怎不自首外遇」

神車就是霸氣！ TOYOTA Corolla Altis雙動力售價69.8萬起

到長濱小書店顧店換宿 饒慶鈴：能當1日店長肯定很療癒

2019-03-27 17:53聯合報 記者羅紹平╱即時報導

今年2月台東縣最北端的長濱鄉新開一家獨立書店「書粥」，在鄉民自稱「不愛看書」的地方開書店，書店採「顧店換宿」模式經營，台東縣長饒慶鈴日前前往拜訪後，在個人臉書貼文：「我若能爭取到去當一日店長，肯定超级療癒。」

長濱這間名叫「書粥」的獨立書店，就是由打響台南「正興幫」的高耀威經營，今年2月初開張。高耀威偶然機會造訪長濱，發現沒有書店，好奇了問在地人，鄉民說他們不看書，圖書館乏人問津，反而激起他開店的雄心。

果然在長濱經營書店不易，高耀威還得利用時間，返回台南工作賺錢來支撐書粥，他也採短期換宿模式，高耀威3月10日在個人臉書貼文：「今日是我三月份顧書店最後一天，正興咖啡館店長小碧，傍晚風塵僕僕的來接班，聽說她顧店期間會提供少量手沖咖啡；再下一班換宿店長是林百貨的小當家芃茵。這個月可以算是台南月.....」

饒慶鈴PO：「書粥」位在長濱鄉街頭，是一間以「顧店換宿」模式經營的書店；書店地下室有一間房間，給換宿的人居住兼顧店，每周會有不同的人顧店，據說，名單已排到明年4月。

饒慶鈴在文中說，她到「書粥」時，店長是在台南林百貨擔任副理的芃茵，顧店期間，還會幫買書的人免費繪畫速寫。她在文末寫到「書粥進駐長濱，讓鄉親增加閱讀力，我若能爭取到去當一日店長，肯定超級療癒。」

今年2月台東縣最北端的長濱鄉新開一家很有特色獨立書店「書粥」。記者羅紹平／翻攝
今年2月台東縣最北端的長濱鄉新開一家很有特色獨立書店「書粥」。記者羅紹平／翻攝
分享
今年2月初台東縣最北端的長濱鄉新開一家獨立書店「書粥」，台東縣長饒慶鈴日前拜訪後...
今年2月初台東縣最北端的長濱鄉新開一家獨立書店「書粥」，台東縣長饒慶鈴日前拜訪後，在個人臉書貼文「我若能爭取到去當一日店長，肯定超级療癒。」記者羅紹平／翻攝
分享

換宿饒慶鈴咖啡館

相關新聞

影╱停車一天33元乏人問津 台東車站停車格全台最便宜

2019-03-27 14:59

普悠瑪事故 台鐵進駐台東縣政府受理傷者理賠核銷

2019-03-27 17:42

台東水稻高雄139號品種 染「稻熱病」枯萎

2019-03-27 16:10

影╱80年宜蘭橋花5億多改建 今開工明年底完成

2019-03-27 11:33

基隆科技執法 抓仁五路違停、中正高架橋大貨車

2019-03-27 00:05

幼兒園沒學區限制 在地孩子擠不進

2019-03-27 00:05

基隆正濱碼頭 台版威尼斯

2019-03-26 23:51

礁溪鄉長請命／宜蘭溫泉水費 住、商相同 盼採「差別費率」

2019-03-26 23:48

民宿不合法 蘭嶼未納春遊補助

2019-03-26 23:27

助普悠瑪事故傷患 她獲護理之光

2019-03-26 22:40

影／宜蘭健行溪被倒廢水 近4公頃農田染紅

2019-03-26 19:32

花蓮習藝所背倚高山擁綠地 來這校外教學還有補助

2019-03-26 16:15

宜蘭學生拿下全國音樂賽5特優 市公所頒發獎金表揚

2019-03-26 14:06

花蓮鯉魚潭賞螢季 下月開跑

2019-03-26 12:12

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

影／正濱色彩塗布最後一刷 林右昌：阿根納再造登場

2019-03-26 18:29

營建飯店猛抽溫泉水 住戶不滿溫泉費卻都繳一樣

2019-03-26 14:09

一支黑色原子筆讓她救了很多人 獲得「護理之光」

2019-03-26 12:54
看更多

熱門文章

台鐵捷運化高屏多7站 旅客怨怎麼高鐵變遠了？

2019-03-26 18:31

墾丁燒烤店喝絕版高粱4杯要2千4 陸客不夠錢拒付報警

2019-03-27 11:51

罕見「水管牆」奇觀 枋寮鄉長：快讓它走入歷史

2019-03-26 18:07

田中鎮公所午休只有半小時 5月起成全縣最早下班公所

2019-03-26 19:37

韓國瑜小內閣又有未上任即生變 原定毒防局長請辭

2019-03-27 10:36

打算凍卵生混血娃？ 高嘉瑜：20年男友應是「精主」首選

2019-03-27 12:15

台糖與三井今簽約 打造台中東區購物中心

2019-03-27 12:25

鄭文燦：任期內鐵路地下化沒動工 我跟市民道歉

2019-03-27 13:37

潘金英今發起控告蔡總統涉凟職 明為韓國瑜接機給掌聲

2019-03-27 16:39

新北五股西雲路海砂屋 侯友宜：不能等出人命才處理

2019-03-26 20:21

新北交通大執法不愚人 北宜公路區間測速4月1日上路

2019-03-26 18:24

烏山頭水庫親水公園 清明連假兒童免費玩

2019-03-27 07:40

王浩宇是鄭文燦乾兒子？鄭文燦否認：是很明顯謠言

2019-03-27 15:28

價購拖3年…地主封路5天 龍潭公所點頭

2019-03-26 23:27

個人因素不到任 高市府撤銷毒防局長派令

2019-03-27 10:44

高雄大順陸橋30日開放兩側通行

2019-03-26 18:14

新北新式門牌單雙號分色 120萬面今起換發

2019-03-27 12:04

影╱停車一天33元乏人問津 台東車站停車格全台最便宜

2019-03-27 14:59

高市愛情產業鏈 送議會書面報告缺「愛情摩天輪」

2019-03-26 23:30

新港鄉闢滯洪池徵收農地 農民綁「共匪來了」布條抗爭

2019-03-27 11:08

屏東縣政府推移居方案 潘孟安號召南漂

2019-03-27 11:52

柯文哲陪騎YouBike 荷蘭官員驚豔

2019-03-26 23:19

高屏區間車增7站 高鐵變遠了？

2019-03-26 23:29

基隆科技執法 抓仁五路違停、中正高架橋大貨車

2019-03-27 00:05

洽公別撲空 彰縣田中鎮公所五月起4：30下班

2019-03-26 22:41

2019技糕一籌新北稱霸技能競賽 30日三重登場

2019-03-26 20:11

影／正濱色彩塗布最後一刷 林右昌：阿根納再造登場

2019-03-26 18:29

韓國瑜施政報告 不見愛情摩天輪

2019-03-26 23:35

影╱南市議員嗆女所長 市長黃偉哲：尊重警察執法專業

2019-03-27 17:18

貢寮鮑賣不出去 新北祭出冷凍庫電費補助每台斤2元

2019-03-26 19:43

來駁二「森」呼吸！ 全台最大室內木造遊樂區木育森林

2019-03-27 13:24

高市勞工局長夜宿台塑員工宿舍 傾聽基層心聲

2019-03-26 18:27

阿里山花況不佳氣候影響？ 樹醫團隊將進行3年診治

2019-03-27 07:45

清明掃墓車潮多 台南西門路3月30、31日交管

2019-03-27 08:30

高市「環保宮」 讓落難神明有家

2019-03-26 23:32

「我們是背著破殼的小蝸牛」 300社子島居民市府抗議

2019-03-27 10:32

竹縣第二所非營利幼兒園動土 明年8月招300人

2019-03-27 15:20

草地音樂會風行全台中 建商邀民眾共享草地樂趣

2019-03-27 10:46

智慧城市展 桃園六都、竹市非六都第一

2019-03-26 23:58

新北科技執法 辨識噪音車 免檢驗直接罰3千

2019-03-27 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top