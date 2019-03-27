到長濱小書店顧店換宿 饒慶鈴：能當1日店長肯定很療癒

2019-03-27 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



今年2月台東縣最北端的長濱鄉新開一家獨立書店「書粥」，在鄉民自稱「不愛看書」的地方開書店，書店採「顧店換宿」模式經營，台東縣長饒慶鈴日前前往拜訪後，在個人臉書貼文：「我若能爭取到去當一日店長，肯定超级療癒。」

長濱這間名叫「書粥」的獨立書店，就是由打響台南「正興幫」的高耀威經營，今年2月初開張。高耀威偶然機會造訪長濱，發現沒有書店，好奇了問在地人，鄉民說他們不看書，圖書館乏人問津，反而激起他開店的雄心。

果然在長濱經營書店不易，高耀威還得利用時間，返回台南工作賺錢來支撐書粥，他也採短期換宿模式，高耀威3月10日在個人臉書貼文：「今日是我三月份顧書店最後一天，正興咖啡館店長小碧，傍晚風塵僕僕的來接班，聽說她顧店期間會提供少量手沖咖啡；再下一班換宿店長是林百貨的小當家芃茵。這個月可以算是台南月.....」

饒慶鈴PO：「書粥」位在長濱鄉街頭，是一間以「顧店換宿」模式經營的書店；書店地下室有一間房間，給換宿的人居住兼顧店，每周會有不同的人顧店，據說，名單已排到明年4月。