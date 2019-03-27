宜蘭之福 「台灣愛迪生」再捐1千萬協助照顧弱勢

2019-03-27 18:58 中央社 宜蘭縣27日電



國立台北科技大學名譽工學博士林宏裕45年來共捐贈約新台幣7億元給弱勢團體與其他單位，今天也再度捐款1000萬元給宜蘭縣政府，協助照顧縣內弱勢。

現年70歲的林宏裕，在25歲時就創立電子儀器廠，白手起家，並發明「萬能尺」等，擁有超過30項以上的發明。他靠著金頭腦研發從事發明，得到專利與創業收入，被封為「台灣愛迪生」，也讓自己的公司年年獲利不少；但他自奉甚儉，近45年來成立「陽光公益慈善基金」，陸續捐款給社會各界及宜蘭縣政府，善盡對社會的責任。

在宜蘭縣長林姿妙見證下，林宏裕上午於縣府大廳再度捐贈1000萬元給宜蘭縣政府，這也是林宏裕連續第10年對宜蘭的善行。這些善款後續將依往年經驗，由縣府妥善分配運用。

林宏裕受訪時表示，這45年來他已捐出約7億元給弱勢團體與其他單位，其中包含家扶中心、他的母校台北科技大學及宜蘭縣政府等。

林宏裕上台致時也分享這10年來與縣府合作執行的各項社福計畫，並認為很滿意。

林宏裕說，他曾在新北市一處公園運動時，常看到當地活動中心張貼海報，公告某月某日要舉辦老人共餐，如果想參加的話還要預先向里長報名，額滿為止。

他表示，這樣的公告代表餐會有一定限額，但宜蘭縣的「長青食堂」每週5天，天天供餐，協助縣內經濟弱勢長者獲得溫飽。談到這裡，他禁不住以宜蘭人為榮。

此外，蘭陽戲劇團過去曾在全國各地巡演，場場都是高水準演出，卻遭宜蘭縣議會刪除今年預算，恐將解散。在他今年捐給縣府的1000萬元中，特別指定其中170萬元要給戲劇團暫解燃眉之急，也希望縣議員日後能繼續支持戲劇團永續營運下去。