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呼籲春遊來花蓮 學童用地震碎石作邀請卡

2019-03-27 15:51中央社 花蓮縣27日電

爭取更多民眾到花蓮旅遊，花蓮縣政府推出一支影片，片中以花蓮地震後的碎石為元素，讓學童發揮創意製成邀請卡，邀請大家到花蓮玩，希望孩子的感染力帶來人潮。

花蓮縣政府觀光處長唐玉書表示，近日完成的影片，內容是去年0206大地震後，震碎許多石材，花蓮縣中原國小學童發揮創意，利用碎石製作成邀請函，希望邀請更多人來花蓮觀光。

另外，日前歌手張震嶽貼文抱怨花蓮縣政府，起因是他在花蓮市區開的酒吧遭人檢舉音樂過於大聲，警察到場關切。他在臉書指出：「前陣子還託人詢問是否有意願當花蓮代言人，繼續這樣搞我，你覺得我願意嗎？」

對此，花蓮縣政府觀光處發布新聞稿澄清指出，今年推出「花蓮縣觀光文化大使」計畫，期望能透過知名人士的影響力，行銷花蓮觀光產業及農特產品，促進花蓮觀光文化的能見度並造福花蓮鄉里。

觀光處表示，擔任「花蓮縣觀光文化大使」的資格條件須為本地人或是熱愛花蓮的「新移民」，並具有知名度與花蓮有連結性的公眾人物，且這項職務除為「榮譽制」與「無給職」之外，也需每週在個人網絡平台上分享有關花蓮的觀光文化資訊。

觀光處指出，目前受聘為「花蓮縣觀光文化大使」者有前行政院長張善政、颳起蜂蜜檸檬旋風的吳蕚洋及前觀光局長賴瑟珍共3人。未來將陸續邀請符合資格者代言花蓮，一起為花蓮的未來打拚。由於絕大多數藝人都受限於經紀約，所以截至目前為止，並無詢問過偶像藝人擔任花蓮縣代言人，請藝人朋友們不要受騙。

地震新移民

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