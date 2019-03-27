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影╱停車一天33元乏人問津 台東車站停車格全台最便宜

2019-03-27 14:59聯合報 記者羅紹平╱即時報導

全台路外停車格最低價落在台東車站周邊，因部分民眾還不習慣付費停車，停車場內依舊空蕩蕩，考慮民眾還未養成停車收費習慣，台東縣長饒慶鈴商請承包商國雲科技公司將原本B區停車場月租1500元，日均50元的停車格，降價至月租1000元，日均33元，優惠期也延長至今年7月1日止，希望民眾能多加利用。

台東縣政府自去年10月1日起將台東車站周邊A區、B區、D區停車場及道路停車格，委託國雲科技經營，雖然路邊停車1小時20元， 全天240元；路外停車格一律1小時10元，全天100元；其中月租A區2000元、B區1500元、C區1000元，但不管是路邊或路外停車格，使用率都不高。

國雲公司停車管理處長劉國文說，A區最接近車站使用率假日最高6至7成，平日約4成，至於距車站較遠的B區與D區使用率約只有1%。劉國文說，這是習慣問題，台東市區街頭在9年前實施停車收費，也是這種現象，但半年後，大家才發現最繁華的中華路商圈停車更方便， 因無人久占車位。

記者街訪民眾，把車停進停車格的民眾都說「收費合理，已經很便宜」，但還是不少民眾習慣台東車站周邊過去免費停車，自從實施收費後，就算停車費已是全台最便宜，還是把車停到附近社區不收費的巷道裡。

為了鼓勵民眾養成使用路外停車格的習慣，國雲董事長張奕春說，台東縣長饒慶鈴日前商請，他決定延長優惠期至今年7月1日，且距車站次遠的B區停車場月租再降價至1000元，跟距車站最遠的D區停車場一樣日均33元。張奕春表示，台東不論路邊或路外停格已是全台最低，台北市隨路邊停車每小時50至70元不等，且是24小時計費，不打折。

台東民眾習慣台東車站周邊路邊與路外停車場過去停車免費，自自從實施收費，停車場內空...
台東民眾習慣台東車站周邊路邊與路外停車場過去停車免費，自自從實施收費，停車場內空蕩蕩。記者羅紹平／攝影
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台東車站周邊社區不收費的巷道裡，每天停滿搭火車到外地民眾的車輛，附近居民表示，有...
台東車站周邊社區不收費的巷道裡，每天停滿搭火車到外地民眾的車輛，附近居民表示，有時一停就是10天半個月。記者羅紹平／攝影
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國雲董事長張奕春（右）應台東縣長饒慶鈴（右二）請求，昨天台東車站路外B區停車格月...
國雲董事長張奕春（右）應台東縣長饒慶鈴（右二）請求，昨天台東車站路外B區停車格月租降價，且優惠至今年7月1日止。記者羅紹平／攝影
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國雲董事長張奕春（右）應台東縣長饒慶鈴（右二）請求，昨天台東車站路外B區停車格月...
國雲董事長張奕春（右）應台東縣長饒慶鈴（右二）請求，昨天台東車站路外B區停車格月租降價，且優惠至今年7月1日止。記者羅紹平／攝影
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台東停車場

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