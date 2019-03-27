不一樣的兒童節！三太子陪路跑、還能玩科學闖關遊戲

2019-03-27 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



不一樣的兒童節活動！在每年的兒童節，各縣市國小都會送學生兒童節禮物，但宜蘭縣員山鄉同樂國小卻是舉辦路跑比賽，還請到「大仙尪仔」三太子陪小朋友一起路跑，在校內操場上舉辦一系列的闖關活動，讓學生在戶外運動與學科知識上都有接觸，度過一個不一樣的兒童節。

4月4日是兒童節，宜蘭縣員山鄉同樂國小今年除了送兒童節禮物給學生，慶祝兒童節外，今年還特別舉辦路跑比賽，還請到「大仙尪仔」三太子陪同學生一起路跑，增添趣味性，同樂國小今天也舉辦「大同科學日」，在學校操場上則規劃一系列的科學闖關活動，由宜蘭大學事先指導六年級的學生如何擔任關主，讓學生在活動當中，訓練科學思維與邏輯推理的能力。

在今天的路跑活動中，同樂國小依照年級來規劃路線，高年級組學生從新城橋下出發，往蘭城橋方向跑至路底再折返回原點，全程約3公里；低年級及幼兒園學生則跑1公里，讓家長能與孩子齊同樂，見證學校孕育孩子體育力的成果。