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不一樣的兒童節！三太子陪路跑、還能玩科學闖關遊戲

2019-03-27 14:17聯合報 記者江婉儀╱即時報導

不一樣的兒童節活動！在每年的兒童節，各縣市國小都會送學生兒童節禮物，但宜蘭縣員山鄉同樂國小卻是舉辦路跑比賽，還請到「大仙尪仔」三太子陪小朋友一起路跑，在校內操場上舉辦一系列的闖關活動，讓學生在戶外運動與學科知識上都有接觸，度過一個不一樣的兒童節。

4月4日是兒童節，宜蘭縣員山鄉同樂國小今年除了送兒童節禮物給學生，慶祝兒童節外，今年還特別舉辦路跑比賽，還請到「大仙尪仔」三太子陪同學生一起路跑，增添趣味性，同樂國小今天也舉辦「大同科學日」，在學校操場上則規劃一系列的科學闖關活動，由宜蘭大學事先指導六年級的學生如何擔任關主，讓學生在活動當中，訓練科學思維與邏輯推理的能力。

在今天的路跑活動中，同樂國小依照年級來規劃路線，高年級組學生從新城橋下出發，往蘭城橋方向跑至路底再折返回原點，全程約3公里；低年級及幼兒園學生則跑1公里，讓家長能與孩子齊同樂，見證學校孕育孩子體育力的成果。

校長林弘杰表示，現在小朋友接觸3C產品的時間較長，應該多到戶外運動、與大自然接觸，所以在今年的兒童節，辦理路跑比賽，也讓三太子陪小朋友跑步，增添趣味性，今天在學校操場設有一系列的科學闖關活動，期許學生在體能與知識方面都有好的表現。

宜蘭縣員山鄉同樂國小今年除了送兒童節禮物給學生，慶祝兒童節外，今年還特別舉辦路跑...
宜蘭縣員山鄉同樂國小今年除了送兒童節禮物給學生，慶祝兒童節外，今年還特別舉辦路跑比賽，還請到「大仙尪仔」三太子陪同學生一起路跑，增添趣味性。圖／同樂國小提供
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宜蘭縣員山鄉同樂國小今年除了送兒童節禮物給學生，慶祝兒童節外，今年還特別舉辦路跑...
宜蘭縣員山鄉同樂國小今年除了送兒童節禮物給學生，慶祝兒童節外，今年還特別舉辦路跑比賽，還請到「大仙尪仔」三太子陪同學生一起路跑，增添趣味性。圖／同樂國小提供
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宜蘭縣員山鄉同樂國小今年除了送兒童節禮物給學生，慶祝兒童節外，今年還特別舉辦路跑...
宜蘭縣員山鄉同樂國小今年除了送兒童節禮物給學生，慶祝兒童節外，今年還特別舉辦路跑比賽，還請到「大仙尪仔」三太子陪同學生一起路跑，增添趣味性。圖／同樂國小提供
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兒童節路跑三太子

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