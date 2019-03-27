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醜美人生病了 水稻高雄139號品種染稻熱病

2019-03-27 12:08中央社 台東縣27日電

有醜美人之稱的水稻高雄139號品種，因天生沒有抗稻熱病基因，台東縱谷今年感染稻熱病情況比往年嚴重，甚至出現大片水稻枯萎現象。

「美人體嬌，要細心照顧」，池上青農魏瑞廷表示，最近種植有醜美人之稱的高雄139品種水稻，出現嚴重的稻熱病，尤其是關山鎮，已有整片稻田枯萎的現象，花東縱谷富里鄉、池上鄉、關山鎮、鹿野等地，都傳出稻熱病，比往年嚴重。

農委會台東區農業改良場助理研究員林駿奇表示，改良場在上星期就向農民發出稻熱病防範通知，因最近天氣陰晴不定，伴隨短暫降雨，早晚溫差大，條件適合稻熱病發病，尤其是關山地區情況比較嚴重，這2年觀察，水稻高雄139品種屬染病品種。

魏瑞廷表示，高雄139號品種煮起來米飯黏Q且口感佳，但長相不好，因此被農民稱為醜美人，不少農民喜歡種醜美人。

但醜美人是早期的水稻品種，當初育種時就沒有抗稻熱病的基因，不僅是稻熱病，對紋枯病、褐飛蝨等病蟲害均不具抗性。因此照顧起來要特別細心，尤其是氮肥的使用要很精準，到目前為止他自己種的高雄139號尚未染稻熱病。

林駿奇表示，「稻熱病」俗稱「稻瘟」，在氣溫忽冷忽熱，溫差大的環境下，會減弱水稻抵抗力，遇上有雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜可促使病原菌發芽侵入植株，可能於短時間內爆發疫情，因此掌握發病初期防治可減少疫情擴大。

罹病嚴重程度與田間氮肥管理有關，預防措施首要為合理施肥，農友施肥時可依據植株生長情形及葉色酌量使用，並藉由病徵判別，精準用藥，可減少防治成本。若有防治相關問題，請洽台東農改場植物保護研究室。

稻熱病農民台東

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