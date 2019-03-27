影╱80年宜蘭橋花5億多改建 今開工明年底完成

2019-03-27 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



有80年歷史的宜蘭橋，今天開工改建，預計明年12月完工。因宜蘭橋是交通動脈，施工期間會不會造成交通黑暗期？

縣政府今天說，舊橋預計今年6月下旬拆除，拆除前，將在原橋上游與下游各搭建一座寬7公尺的便橋通行，各設有一個快車道、一個慢車道，還有人行空間，限速從目前時速50公里，降為20到30公里，一定會影響，但交通尖峰時刻，會請義交人員協助交通指揮。

宜蘭橋長162.3公尺，是由80年歷史、加上50年歷史的兩個世代橋板組成，橋梁老舊外，橋長不足、梁底低於水位未達保護標準、路堤在行水區影響河道通洪，亟待改建，但改建經費龐大，約要5億，相當整個宜蘭市一整年的總預算。

宜蘭橋改建經爭取多年，終於在宜蘭縣前代理縣長吳澤成任內敲定，更難得的是，舊橋改建，橋長從現有162,3公尺增加為241公尺，吳澤成協助與協調，透過工程設計，竟然不用徵收土地或拆房子，新橋南北兩側原本要各抬高180公分，經設計，各只要抬高6公分（北側）、26公分（南側），各僅有一戶微受影響。

因此，宜蘭橋今天開工典禮上，吳澤成雖未到場參加，但宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀等人特別提起與感謝。