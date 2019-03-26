影／宜蘭健行溪被倒廢水 近4公頃農田染紅

2019-03-26 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣三星鄉一名吳姓民眾昨天在自家鐵皮倉庫前進行清洗桶槽時，就直接將清洗之染料廢水往路邊水溝倒，並流到行健溪將整條溪染成紅色，環保局昨日已對吳姓民眾開罰，今日再度前往現場，並出動開拍機確認汙染範圍。

吳姓民眾昨日在因農作需求，向中部地區紙廠購買二手貝克桶，原本想裝填農藥進行噴灑使用，因購買後桶內還殘留紅色染劑，吳姓民眾直接將廢水倒入行健溪中，卻因此把行健溪染紅，環保局人員昨日到達現場後，已責令吳姓民眾將水溝中殘留紅色廢水抽回，並將附著廢水之土壤利用挖土機挖除清理，並依水污染防治法第30條規定，可處罰3萬元以上300萬以下罰鍰。

環保局與農業處今日再度前往三星鄉忠平路，查看紅色染料廢水棄置點下游處的農田及溝渠狀況，過程中會同吳姓民眾進行污染範圍確認，環保局出動空拍機確認污染範圍，發現受影響的農田及溝渠面積約3到4公頃，範圍相當廣大，應立即防堵紅色染料廢水持續擴散，同時回收廢水及受污染土壤。