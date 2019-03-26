花蓮習藝所背倚高山擁綠地 來這校外教學還有補助

2019-03-26 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



基督教芥菜種會花蓮習藝所背倚中央山脈，擁4公頃綠地，種植樟樹、苦楝、鳳凰木等喬木，綠意盎然，近年是各校學生參加自然體驗課程場地，今年再度獲教育部支持，對各校補助最多7000車資，本月起受理申請，另針對低收、清寒家庭，每車提供2學生免費參加。

習藝所供全國各高中以下學校，作為校外教學場地，孩子可在課程中DIY手做餅乾、洛神果醬等食材，主任江宜錦說，各校申請時間從本月起至今年11月止，除手作烘焙體驗、自然素材教案，還有營隊、單車小旅行、攀樹體驗等課程，而各大團體、一般大眾也適合參訪。

今年主題包括好農趣、好食趣、手作趣、攀樹趣及騎樂趣。其中，好食趣主要引導學生了解食物與土地關聯，透過當季食材運用，親手製作天然食品，從體驗飲食活動和了解食物生產過程，學習關心食安議題。

而攀樹趣為引導學生攀爬樹木，在攀爬過程中，除讓其認識樹木，也培養肢體協調能力、平衡感，從不同高度認識世界，感受不同視野。

基督教芥菜種會執行長吳小萍表示，芥菜種會致力培養愛土地、重環保的小尖兵，盼透過習藝所連結自然資源的課程，讓學生關心台灣這塊土地。

好農趣主題僅提供各地國小申請，好食趣及手作趣提供國中、小申請，攀樹趣及騎樂趣則是高中以下、小學三年級以上學生可申請，詳情可電洽（038260653）。