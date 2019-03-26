一支黑色原子筆讓她救了很多人 獲得「護理之光」

2019-03-26 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東基督教醫院社區健康中心護理師宋美英，因去年協助普悠瑪事故傷患檢傷分類，讓後送更為順利，今年獲得中華民國護理師護士公會全國聯合會「護理之光」表揚。她感謝借她黑色原子筆的好心人，讓她可在傷票卡上註記傷患的資料順利完成檢傷分類。

「當下我能做的就是包紮、止血、安撫，這是我應該做的。」擁有熱血心腸、服務護理界近26年的宋美英說，她當時坐在第4節車廂，第5車倒了、車頭頂住第4車廂，第3車也倒了、用車底托住第4車廂，所以她安然活著，也才能做後續救護的事。

她回憶事故當下表示，「原來急難發生時，每一個人都可以來幫忙的，沒有分你是大人或小孩、你是專業人員或不是專業人員，都有自己可以幫忙分擔的地方，就像翻車事故時拿出一支黑色原子筆的人。」說起那枝筆，宋美英一直保留著。她不知道是誰給的，只因當下急需一支筆來寫傷票卡，就有好心人把筆遞給她。

身為中華民國搜救總隊、台灣非政府組織國際人道援助協會會員的宋美英深信「護理不是侷限在醫院」，因此挺身救人的事蹟不只這一次。2005年「二二八向陽山難」發生時，時任東基外科病房護理長的她，即擔任醫療先遣隊的一員，緊急趕往山上的指揮所救人。