牛頓蘋果樹第5代 宜市公所盼生根宜大

2019-03-25 19:26 中央社 宜蘭縣25日電



當初促成牛頓蘋果樹第4代引進台灣種植的日本人木內義範今天拜會宜蘭市公所，公所盼第5代分株能落腳宜蘭大學。木內義範允諾，願再促成美事。

英國物理學家牛頓（Isaac Newton）因從樹上掉落的蘋果，激發萬有引力定律靈感。英國相關單位之後將這顆蘋果樹分株，分送給研究科學領域有成的其他國家，其中包括日本在內。

牛頓蘋果樹第4代的5個分株在2006年時，經由日本本莊東區扶輪社贈給宜蘭東區扶輪社之下，從日本被引進台灣，再經相關隔離檢疫，隔年被正式移植到台中武陵農場種植。

當初促成此事的日本本莊東區扶輪社前社長木內義範，帶著孫子來台參訪交流，上午到宜蘭市公所拜會，市長江聰淵親自接待。

江聰淵說，當年他因為擔任立委陳金德辦公室主任，才有機會負責這件事，與牛頓蘋果樹結緣，但當時日方曾要求非經允許，不得再讓第4代牛頓蘋果樹分株。

他表示，去年，市公所與宜蘭大學共同籌辦「為台灣尋找下一個牛頓」活動，當時宜蘭大學透露，希望武陵農場的第4代牛頓蘋果樹能再分株，並落腳在校園內供教學使用。

木內義範受訪時表示，樂意將江聰淵的請託帶回日本與有關單位共同討論，希望能全力再度促成美事。