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影╱遭疑「都你家做」？黃適超：妻是被要求出來選的

2019-03-25 17:35聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭前縣議員黃適超今天到民進黨縣黨部登記參選立委，由於太太蔡金惠剛選上新科縣議員沒多久，他接著投入立委選戰，遭外界質疑「都給你們家做好了」；黃適超澄清，他太太是「被要求出來選」縣議員，不是全家人都要選舉。

黃適超日前在五結鄉宣布參選時，坊間就傳出質疑，甚至有人在網路留言「老婆剛選上議員，自己又要選立委，都給你們家做好了」，「怎麼每次選舉，都傳出他要參選，選縣長現、選主委、選立委的聲音沒停過」，「選舉到新潮流一定要來卡一下，多算計」，出現不少負面雜音。

今天被媒體問及「都給你們家做」一事，他表示，去年底因為很多人對縣長選舉的擔心，以致在規畫縣議員選舉時，包括五結鄉長候選人張明華、前議長陳文昌，都要求他太太出來參選縣議員。

「我一再反對」，黃適超說，他原本規畫參選立委，就要求太太不能從政，但經大家協調後特別要求他太太選縣議員，他們原來是不選，「被要求出來選的」，不是全家人都要選舉，黨部都有協議紀錄。

蔡金惠當時不是民進黨籍，在協議過程中，要求她選上後，加入民進黨黨團運作，也要支持民進黨提名的議長候選人，黃適超強調，「我們都做到了，沒有違背承諾的事」。

自己選立委、太太當縣議員，黃適超面對外界「都給你們家做」的質疑，說明他太太是被要...
自己選立委、太太當縣議員，黃適超面對外界「都給你們家做」的質疑，說明他太太是被要求出來選議員的。 記者戴永華/攝影
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