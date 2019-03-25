買乘船套票 民眾可搭小船往來冬山老街與綠博
2019年綠色博覽會將在3月30日開幕，綠博會場設在冬山河生態綠洲，除了有雙博、雙園套票可選擇，雙博票可暢遊綠博與蘭陽博物館，雙園則是綠博與傳藝中心，民眾若沒提前預購套票，可在活動期間現場購買乘船套票，在逛完綠博會場後，搭著電動小船穿過冬山舊河道，漫步在冬山老街享受美食與人文風情。
冬山鄉公所今年延續辦理乘船入園活動，讓遊客能搭乘電動小船進入綠博園區，航線由冬山河舊河道至生態綠舟，班次約15分鐘一班，單程票價35元，遊客也可從綠博搭船到冬山老街，為此，冬山鄉公所在綠博活動期間，每天安排兩場免費的老街導覽，經由專業導覽員的解說，讓遊客更加了解冬山老街。
宜蘭人舊稱為「港」者，是指河流，冬山舊港口為冬山舊河道，更是早期連接五結利澤的主要水上運輸要道，遊客可以在冬山舊河道搭船至綠博園區，從早上8點半到下午4點半，班次約15分鐘一班，全票75元，半票35元，另外也提供套票的選項，凡購買綠門門票及船票的套票組合，可享套票優惠150元，半票110元。
冬山鄉長林峻輔表示，除了綠博以外，冬山鄉還有三奇村稻浪、中山瀑布、茅埔城古道、仁山植物園等景點，也有珍珠、中山、大進、梅花湖、冬山河、羅東溪等6大特色休閒農業區，鄉公所為了鼓勵遊客至鄉內旅宿餐飲及休閒農業區消費，在綠博活動期間只要憑上述消費收據或證明，即享搭乘舊河道電動船半票優惠。
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