劉櫂豪爭取體育署補助款250萬 助台東高中培育體育人才

相關新聞
影╱挽回宜蘭頹勢 黃適超登記立委初選「民進黨絕對要贏」2019-03-25 15:49
敦睦支隊開放參觀害基隆交通大打結？市議員指另有原因2019-03-25 13:55
不讓纏花失傳 她重新賦予生命力2019-03-25 13:55
影／為了一張照片 基隆兩議員從臉書吵到議事廳2019-03-25 13:06
台東下月起禁廚餘養豬 違者罰1200至300萬元2019-03-25 11:55
合作拚經濟 建研會與花縣府簽約2019-03-24 23:57
花蓮箭筍宴席開163桌 鄉長：嘗鮮要快2019-03-24 23:25
讓台東在世界舞台發光 黃健庭上電視台侃侃而談2019-03-24 23:04
企業挺花蓮 與徐榛蔚4面向簽MOU2019-03-24 19:10
影／基隆軍港遷移新里程碑 林右昌：會邀蔡總統來動土2019-03-24 12:48
聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯2018-11-07 12:00
基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！2018-10-30 12:00
熱門文章
墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？2019-03-25 10:21
西門町老字號港式飲茶 遭檢舉衛生欠佳有蟑螂2019-03-24 17:52
影／鏟奸除惡衝第一 51歲刑事小隊長不敵血癌隕落2019-03-24 20:04
追隨李昌鈺退而不休精神 桃縣前教育局長爭取立委提名2019-03-24 20:38
兒子是韓國瑜小編曾妨害性自主？張麗善揚言提告2019-03-25 13:44
不讓高雄專美於前 屏東大力行銷鳳梨洋蔥2019-03-24 18:57
冷氣冰箱汰舊換新 竹縣最高每戶補助1.5萬2019-03-25 10:23
老年社會悲歌 找看護陷阱多2019-03-24 23:24
輕軌二階 高市府：考慮變更路線2019-03-24 22:55
民進黨明立委初選登記 范綱祥棄選議員挑戰立委2019-03-24 20:21
整治殺蛇溪 闢屏東新水岸廊帶2019-03-24 23:21
讓台東在世界舞台發光 黃健庭上電視台侃侃而談2019-03-24 23:04
影／行動治理到坪林 侯友宜促銷旅遊農特產2019-03-24 19:14
45歲國小老師器捐遺愛人間 母：當兒子國外唸博士2019-03-25 15:33
瞄準黃國昌 藍營簡榮宗、李永萍、徐正文角逐汐止立委2019-03-24 21:01
敦睦支隊開放參觀害基隆交通大打結？市議員指另有原因2019-03-25 13:55
大甲媽、白沙屯媽祖曾三次相遇 今年會嗎?2019-03-24 22:16
擔心又淹水 美濃居民見築堤擔心「圍堵取代疏濬」2019-03-24 19:07
影／為了一張照片 基隆兩議員從臉書吵到議事廳2019-03-25 13:06
淡金路開放左轉濱海路 回家不用再繞路2019-03-25 13:13
影／看水舞跳畢業舞 票選第一全班免費騎深澳自行車2019-03-25 11:11
那瑪夏賞螢季4月6日開幕 套裝行程開放報名2019-03-24 19:45
海芋提早盛開 台北市2大花季接連登場2019-03-25 07:32
國一鼎金路段肇事率高？警方曝光整年車禍數字2019-03-24 18:29
春雨綿綿澆不息暖流 企業家冒雨返鄉頒獎學金給家扶兒2019-03-24 22:34
4月起春遊補助！新竹縣加碼出爐 最高享2500元2019-03-25 13:03
韓國瑜推薦3月好書「旅行與讀書」 名家導讀市圖登場2019-03-24 19:10
台南街頭藝人陳鵬任 吹小號折氣球營造快樂氛圍2019-03-25 08:07
參加環保葬人數增 北市：樹葬最多花葬次之2019-03-25 14:36
企業挺花蓮 與徐榛蔚4面向簽MOU2019-03-24 19:10
新科議員臉譜／改變特權文化 李明賢身體力行2019-03-25 00:09
換個高度…他拍到海浪「打架」2019-03-24 23:14
今年六龜桃花心木落葉特少 專家解密：天氣太熱2019-03-25 08:59
電子票證變平安符 「電子香火」賣光光2019-03-24 23:02
麗寶樂園二期1500個職缺 優先錄用后里外埔在地人才2019-03-25 13:51
還記得紙飛機嗎？室外濕冷室內親子開心玩紙飛機2019-03-24 22:14
南京東路塔悠路口 取消兩段式左轉2019-03-25 00:01
為草埔隧道通車備戰 屏東22消防員赴西葡訓練2019-03-25 10:52
搶救山林 60種樹苗「種回大肚山」2019-03-25 00:07
國家級西湖溼地赫見廢棄物 環保人士痛心生態寶地破功2019-03-25 13:51
留言