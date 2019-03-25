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劉櫂豪爭取體育署補助款250萬 助台東高中培育體育人才

2019-03-25 16:28聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣立委劉櫂豪先後向體育署爭取250萬元補助，協助台東高中推動體育選手訓練、訓練設施充實，台東高中校長蔡美瑤今天帶著學生前往劉櫂豪服務處向劉櫂豪致謝。

劉櫂豪表示，台東地區向來是國內運動人才培育的搖籃，台東高中現任蔡美瑤校長及前任張瑞杰校長都不遺餘力，為地方培育體育人才，先後向他請求協助，經他極向中央爭取經費，體育署除去年底核定台東高中訓練設施充實150萬元補助外，3月18日再核定100萬元體育選手訓練計畫補助款，他期待能透過更專業的培訓，培育更多人才，增進台東的運動水準，為台東爭取更多榮譽。

台東縣立委劉櫂豪先後向體育署爭取250萬元，補助台東高中推動體育選手訓練、訓練設...
台東縣立委劉櫂豪先後向體育署爭取250萬元，補助台東高中推動體育選手訓練、訓練設施充實，台東高中校長蔡美瑤（左四）今天帶著學生前往劉櫂豪服務處向劉櫂豪（中）致謝。圖／劉櫂豪服務處
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