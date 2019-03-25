劉櫂豪爭取體育署補助款250萬 助台東高中培育體育人才

2019-03-25 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣立委劉櫂豪先後向體育署爭取250萬元補助，協助台東高中推動體育選手訓練、訓練設施充實，台東高中校長蔡美瑤今天帶著學生前往劉櫂豪服務處向劉櫂豪致謝。