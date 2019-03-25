影╱挽回宜蘭頹勢 黃適超登記立委初選「民進黨絕對要贏」

2019-03-25 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



2020立委選舉民進黨黨內初選登記首日，宜蘭前縣議員黃適超由支持群眾陪同前往縣黨部登記初選。他表示，因中央與地方政策不接地氣，失去民心，他願承擔責任投入選戰，呼籲民進黨唯有團結才能勝選，而且絕對要贏。

宜蘭一席區域立委席次，黃適超今天搶頭香辦妥初選登記，他表示，去年九合一選舉民進黨在宜蘭縣大敗後，他選擇走訪基層，與民眾對話，想要了解為何民進黨在宜蘭縣失去民心，發現中央在許多政策面上或許立意良善，但缺乏與地方溝通，草率制定政策，導致許多政策施行後，不被多數民眾所認可，無法「接地氣」，此狀況必須改變，民進黨在宜蘭才能挽回頹勢。

黃擔任過鄉民代表、縣議員及副縣長，他說，從政這20幾年的時間不曾中斷與地方民意的溝通，所以這次他選擇站出來承擔重責大任，要扛起宜蘭的未來，成為中央和地方的溝通橋梁。