影／為了一張照片 基隆兩議員從臉書吵到議事廳

2019-03-25 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市喜市中和路拓寬工程挖到瓦斯管線，加上168巷7弄50號旁道路下水管老舊裂掉的，造成大慶大城沒有瓦斯，沒有水可用，直到昨晚才搶修完畢，這起事件卻意外造成該區兩市議員不快，兩人從臉書吵到議事廳，讓人嘡目結舌。

「你的照片是我的」，市議員楊石城上午在議會臨時會中場休息時間，質問張秉鈞使用的照片是他的，為何用他拍的照，是小偷，反問張有到現場嗎？質疑張是等瓦斯公司收工了才去。

張秉鈞回嗆，你最了不起，當個議員只出個嘴，他拍手鼓掌，還起他的底，更惹怒楊石城，楊斥責張是小偷行為不恥。兩人越吵越烈，張耿輝上前勸架，才把兩人化解開來。

張秉鈞事後回應指出，第一：楊議員所說的照片，實為區公所代理區長陳信雄至現場關心並拍照提供給我們。這怎麼會是盜用呢？

第二：針對內文說明，為實際狀況發生原因，也是每個人各自表述，又怎麼會有盜用呢？

第三：民意代表的權責為監督市府及爭取建設。而為民服務更是我們該做的，耍嘴皮子的用意在哪裡？且今日是市議會臨時會，是否該專注在會議上而不是po文？

第四：不論是黃景泰事件或是踩綠石槽辯解成踩沙地，皆是公開的新聞。當然跟此事件無關，是跟人格特質有關。

代理區長陳信雄說，他昨晚都在現場，楊石城議員有到場關心進度，張秉鈞打電話給他了解現場搶修情形，他拍了照傳給張秉鈞，可能和楊議員拍的角度相近，才引發誤會。

楊石城說，以前一發生事情他就PO文PO照，很多人就趕來搶功勞，現在他學乖了，等事情快處理好才PO，周六下午一時就破管，他通知水公司搶修，搶修經過他一直有掌握，至於那張爭議照，他很肯定是他拍的，他要告張竊用照片。

至於黃景泰案，法院判無罪，綠藻事件也沒開罰，現場沒範圍限定範圍，不是他的錯。

引起兩議員爭議的就是這張照片。 圖／楊石城提供 分享 facebook