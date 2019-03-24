讓台東在世界舞台發光 黃健庭上電視台侃侃而談

2019-03-24 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



TVBS今天晚上播出台東縣前縣長黃健庭接受「看板人物」主持方念華專訪錄影，黃健庭在節目中暢談他如何以企業經營、金融管理長才治理台東，讓台東短短9年蛻變成國際城市，在世界舞台發光，方念華肯定黃健庭功不可沒。

方念華在節目細數黃健庭政績，「2018年全球知名旅遊網站Booking.com把台東列入全球10大新興旅遊城市之一；2011年台灣的第一顆熱氣球升空，2018年台東的熱氣球嘉年華被選為世界上「12大熱氣球盛典」之一；推動衝浪活動， 6年內就把衝浪發展成一種產業，如今很多外籍人士離開他們的家園，來到台東定居，就只是為了台東的浪」

黃健庭說，當年他放棄美國金融業專業經理人，近五百萬年薪，回台灣踏入政治圈，只希望能改變家鄉台東。他上任時，台東財政困難，產業蕭條，缺乏工作機會，所以接任縣長之後，就想著怎麼振興經濟，創造就業機會，讓縣民過得幸福。

「台東財政困難，就要想辦法，盡最大努力爭取中央補助」，黃健庭說：「所以我上任之後我就做了一件事，我要求所有中央的競爭型計畫一定要參加；旅遊淡季就想辦法辦活動，把遊客帶進來。」

黃健庭欣慰指出，這幾年台東的鐵花村、秀泰影城和桂田喜來登、GAYA等五星級飯店相繼入駐，以前是台東人找不到工作，現在的台東是產業界找不到人，不少企業老闆都來找他，他還要想辦法幫這些企業招募人才。

黃健庭說，當初發展熱氣球主要是台東能發展的就是觀光，台東有自然美景，但要發展特色，不能跟著西部縣市走，熱氣球是全台創舉，但不只要創新，還要追求卓越。熱氣球嘉年華暴紅，吸引大量遊客進來，台東的旅宿業、商家都賺到錢，但活動結束，遊客也跟著少了，所以他就想到如何把熱氣球發展成一個產業，於是他輔導成立全台第一家專營熱氣球飛行的航空公司，只要天氣許可，365天皆可載客飛行，為台東吸引不少國際觀光客。