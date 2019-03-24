企業挺花蓮 與徐榛蔚4面向簽MOU

2019-03-24 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



中華民國工商建設研究會成立30年，至今有2600多家中、大型企業會員，每年國內生產毛額占全國50%以上，今天近50會員前往花蓮拜會縣長徐榛蔚，雙方就觀光、教育、農業及青創產業簽訂合作備忘錄MOU，有效期間4年，盼帶動花蓮經濟。

工商建設研究會理事長郭國聖指出，花蓮困境就是台灣困境，例如觀光產業下滑、農產品滯銷、民宿藝品店倒閉、青年失業問題嚴重，若讓縣府結合民間企業界資源，可讓縣政推動更具動力，也為企業創造商機。

雙方簽訂的合作備忘錄中，觀光部分包括在科技諮詢、技術顧問服務面，共同發展合作平台，並建立各行業投資諮詢單一窗口，以及企業員工旅遊互相合作。教育部分包括雙方到各自場地進行教育觀摩。

農業部份包括會員直接向購買花蓮農產，供應其企業員工所需，縣府將以優惠價格售出。青創產業部分則是工商建研會成立青年創業基金，補助花蓮創業青年。

徐榛蔚表示，花蓮雖無大多工業，但有天然資源，好山好水環境，就像綠寶石城市，而花蓮有機農業等於健康，健康等於幸福，投資花蓮是正確選擇。

觀光處長唐玉書今天率先簡報指出，花蓮知名景點太魯閣國家公園有50多條步道，原本關閉的白楊步道水簾洞今年開放，歡迎大家多年踏青，還有傳統原住民特色文化、茶藝、文創商品等。