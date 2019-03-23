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「韓國瑜，氣魄站出來」基隆出現力挺韓市長選總統布條

2019-03-23 15:53聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市培德路有一家油漆工程行外，近日掛了布條，力挺高雄市韓國瑜選總統，並向韓國瑜喊話「氣魄站出來」，並請高雄市民把韓市長奉獻出來，讓台灣再次向世界證明台灣好奇蹟，布條引發過往注意，紛紛投以好奇眼光。

培德路「培德油漆防水工程」店門口掛了兩幅布條，橫幅寫著「偉大高雄市民們：請奉獻韓市長、將帥8年，讓台灣再次向世界證明台灣好奇蹟，感恩」，直幅布條則寫著「力挺世界級領導人選總統，韓國瑜，氣魄站出來，辛苦了，炎黃子孫們不分你我要合，陳金龍敬上」。

油漆店工程負責人陳金龍說，「為何不挺韓國瑜？」，自從韓國瑜上任後，拚生拚死的魄力讓他相當佩服，有哪一個市長像他這樣敢拚敢衝，所以他掛出這個布條，希望力挺韓國瑜出來選總統，再拚一次台灣奇蹟。

陳金龍說，選前韓國瑜說如果貪汙關到死，這句話他非常有感，十分佩服，讓大家感受到韓市長很有魄力，展現清廉執政的決心，如果台灣貪汙歪風能改，就會進步。以前蔣經國總統為台灣做了多少事，現在有人紀念他嗎？法務前部長、宜蘭縣前縣長陳定南的清廉，現在民進黨做得到嗎？

陳金龍表示，他是無黨無派，只是挺會做事的人，他希望韓國瑜能展現魄力出來選總統，選上之後帶頭解決經濟的問題，還有毒品危害台灣的問題，這是為了下一代著想，因此力挺韓國瑜出來選總統。

基隆市培德路一家油漆工程行外，掛出布條力挺韓國瑜選總統。記者游明煌／攝影
基隆市培德路一家油漆工程行外，掛出布條力挺韓國瑜選總統。記者游明煌／攝影
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基隆市培德路一家油漆工程行外，掛出布條力挺韓國瑜選總統。記者游明煌／攝影
基隆市培德路一家油漆工程行外，掛出布條力挺韓國瑜選總統。記者游明煌／攝影
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基隆市培德路一家油漆工程行外，掛出布條力挺韓國瑜選總統。記者游明煌／攝影
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基隆市培德路一家油漆工程行外，掛出布條力挺韓國瑜選總統。記者游明煌／攝影
基隆市培德路一家油漆工程行外，掛出布條力挺韓國瑜選總統。記者游明煌／攝影
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韓國瑜高雄市貪汙

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