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推廣環保海葬 花蓮港務公司給優惠價

2019-03-23 15:18聯合報 記者王燕華╱即時報導

清明節將屆，為方便海葬者家屬出海追思，港務公司花蓮分公司即日起推出優惠方案，乘船追思價惠價9800元；另為推廣環保海葬，也推出1萬1000元的促銷價，內容包括乘船出海、提供「安息盒」等，最多可14人乘船，優惠到年底，海葬或追思都需15天前提出申請。

花蓮近年推廣海葬、樹葬等自然葬，縣府從2017年率先舉辦聯合海葬追思會，由縣府雇船航行至花蓮港口外海，舉行拋灑儀式，讓家屬親手將安息盒投入大海，並灑下花瓣，縣府也會提供註記拋灑地點的經緯度定位卡，供親屬留存，收費為縣民免費、非縣民5000，2年來共辦理3場次，有16組家屬參加。

花蓮港務公司也從前年9月起開辦海葬船舶運送業務，定價為1萬5000元，價格雖較縣府高，民眾只要向縣府民政處取得海葬許可，15天前提出申請，可以自己挑時辰出海，港務公司會協助向海巡單位辦理出海申請作業，回程時也會提供安息盒的海拋位置定位，方便追思，一年多來也有6組家屬申請。

清明節將屆，花蓮港務公司表示，為推廣海葬，今年推出「海葬、追思優惠方案」，海葬部分有1萬1000元優惠價、出海追思9800元，都約是原價7折，同年第二次追思再減1000元，優惠價8800元，第三次以上一律7700元，清寒家庭或中低收入戶另有折扣，優惠至今年12月31日止。

清明節將屆，為方便民眾追思海葬先人，花蓮港務公分司推出海葬、追思優惠價。圖／報系...
清明節將屆，為方便民眾追思海葬先人，花蓮港務公分司推出海葬、追思優惠價。圖／報系資料照片
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清明節樹葬低收入戶

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