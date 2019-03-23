推廣環保海葬 花蓮港務公司給優惠價

2019-03-23 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



清明節將屆，為方便海葬者家屬出海追思，港務公司花蓮分公司即日起推出優惠方案，乘船追思價惠價9800元；另為推廣環保海葬，也推出1萬1000元的促銷價，內容包括乘船出海、提供「安息盒」等，最多可14人乘船，優惠到年底，海葬或追思都需15天前提出申請。

花蓮近年推廣海葬、樹葬等自然葬，縣府從2017年率先舉辦聯合海葬追思會，由縣府雇船航行至花蓮港口外海，舉行拋灑儀式，讓家屬親手將安息盒投入大海，並灑下花瓣，縣府也會提供註記拋灑地點的經緯度定位卡，供親屬留存，收費為縣民免費、非縣民5000，2年來共辦理3場次，有16組家屬參加。

花蓮港務公司也從前年9月起開辦海葬船舶運送業務，定價為1萬5000元，價格雖較縣府高，民眾只要向縣府民政處取得海葬許可，15天前提出申請，可以自己挑時辰出海，港務公司會協助向海巡單位辦理出海申請作業，回程時也會提供安息盒的海拋位置定位，方便追思，一年多來也有6組家屬申請。