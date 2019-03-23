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上網就能查 花蓮非都市土地變更編定查詢系統下月上線

2019-03-23 13:09聯合報 記者王燕華╱即時報導

為求簡政便民、提升效率，花蓮縣府地政處正建置非都市土地申請變更編定查詢系統，預計下月上路，讓申請人上網就能查詢申請案件進度；此外，地政處也在官網首頁簡建便民服務專區，統合處內各科業務辦理流程，方便民眾查詢。

花蓮縣不動產仲介經紀商業同業公會理事長羅吉秀、縣地政士公會理事長江宜溱等人，昨天拜會地政處，與處長江東成、副處長林輝雄、地籍科長鄭振榮等人會談，了解新的查詢系統。

地政處指出，農地要農用，若要在非都市土地興辦便民設施或大型投資案，必須先提出變更編定申請，像是興建安養院加油站，或最近新開幕的瑞穗春天國際觀光酒店都屬此類。

這類申請案遞件後，往往必須會辦多個局處，以往申請人想要知道進度，只能到處打電話逐一詢問，若遇缺件，還可能因為各局處負責業務不同，讓申請人必須來回奔波補件。

江東成說，縣長徐榛蔚多次指示要「簡化、便民和效率」，新的查詢系統就從便民效率思考，未來上線後，申請流程透明，申請人上網就能掌握進度，也方便案件管控。地政處還將作為窗口，匯整各局處需求，針對缺件等狀況對申請人作一次性告知，讓申請人不用來回奔波。

「更e化、更便民」羅吉秀和江宜溱都說，以前申請相關案件，得跑好幾個局處，有時補了A局處的件，B局處又來告知缺件，申請流程很麻煩，現在有了查詢系統，而且地政處能作為統一窗口，省下許多時間，真的很方便。

江東成說，地政業務專業又繁瑣，卻和民眾習習相關，地政處正積極盤點相關業務的申辦流程，盡量簡化，要讓民眾有感。除了新的查詢系統下月上線，本月已完成在地政處網站設置便民服務專區，將以往散落網頁各角落的申辦業務流程整合在一起，民眾只要上地政處網站，左下角便民服務專區條列得一清二楚，歡迎多利用。

花蓮縣地政處長江東成（左3）向縣不動產仲介經紀商業同業公會理事長羅吉秀（左2）等...
花蓮縣地政處長江東成（左3）向縣不動產仲介經紀商業同業公會理事長羅吉秀（左2）等人，說明一系列便民措施。記者王燕華／攝影
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花蓮縣府地政處在網站首頁新建置便民服務專區。圖／地政處提供
花蓮縣府地政處在網站首頁新建置便民服務專區。圖／地政處提供
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