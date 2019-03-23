基隆嶼封5年拚暑假重開放 每人擬收100元維護費

2019-03-23 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，因5年前蘇力颱風過境造成基隆嶼碼頭損壞封閉，中間又歷經多個颱風侵襲毀損，基隆市政府花費8000多萬元整修碼頭、旅客服務設施等，計畫今年暑假開放基隆嶼登島。市府日前擬訂「基隆市基隆嶼登島收費辦法草案」公告，擬每人收取40元環境生態維護費、60元登島設施維護費，但還要送議會審議後才會公布施行，市民有意見也可反映。

市府交旅處指出，基隆嶼位於基隆市東北方外海6公里，從碧砂漁港出海約30分鐘即可抵達，周邊大小島礁皆為火山生成，擁有豐富自然景觀與海洋資源，海拔189.3公尺的基隆嶼燈塔，是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿登頂步道攻頂可360度俯看濱海環景，步道兩側有豐富原生種，春、夏季時野百合盛開，垂直岩壁布滿百合花盛景；秋季時金花石蒜盛開，充滿迷人的生態旅遊特色。

市府說，這次的修復工程經過海洋大學水工模型設計，把堤根部加寬1倍，基礎變得更加穩固，消波牆也加高、加厚，以抵禦強風大浪，保護碼頭的堤根部，並且在堤根部設置固定的消波防浪機制，堤嘴也加長，不僅作為觀景平台，也可以提高內港的靜穩度，減少颱風損壞的威脅。

草案內容比照龜山島的營運模式，使用者付費原則，擬訂「基隆市基隆嶼登島收費辦法」草案，每名登島遊客將收取40元環境生態維護費、60元登島設施維護費，主要是維持基隆嶼登島觀光遊憩品質及環境資源保育。

市府指出，有意經營基隆嶼載客登島的船舶，按月繳納20噸以下2500元，20噸以上5000元的船舶規費。年滿65歲者，假日登島及未滿12歲兒童予以半價優惠；年滿65歲者，平日登島及有身心障礙證明者可免費登島。另外，基隆市各機關、學校辦理環境或生態教育、鄉土教學，或政府機關、學校及學術機構進行學術調查，申請基隆嶼登島，經基隆市政府事前核准者，免予收費。

市府指出，收費標準尚未定案，草案先公告7日，民眾有意見可反映，市府再進行修正後再送議會審議。