基隆中小學聯合運動會 百福國中包辦男女團體金牌

2019-03-23 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市108年中小學聯合運動會排球項目，各級選手連續多日激戰，成績出爐，百福國中表現最亮眼，包辦男女團體冠軍。

基隆市中小學聯合運動會排球項目3月18日起在百福國中四維禮堂比賽，共253選手參加比賽。國小參賽隊伍有七堵、五堵、八斗、安樂、中和、中興等6校；國中有八斗、安樂、信義、中正、百福等5校，高中則有基隆海事、基隆商工、安樂高中及八斗高中等4校參加。

排球項目以五堵國小、中興國小為基礎，國中端有八斗國中、安樂國中等為中端銜接，高中端則以安樂高中、八斗高中及基隆商工為三級銜接。

這次排球比賽選手們來勢洶洶，去年由五堵國小排球隊搶下2金，為當年度最大贏家，今年的報名隊伍除了排球設站的學校外，另增加了許多初冒出頭的新對手，實力也都不弱，爭取好佳績。