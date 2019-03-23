影／落淚也要捐 楓香舞團6小朋友捐長髮幫助癌友

2019-03-23 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市楓香舞蹈團有6名小朋友昨天晚上在媽媽的陪同下，由設計師剪下留了多年的長髮，有的留了4、5年，有的在動工前還不捨哭了出來，但最後都還是捐出來，給財團法人癌症希望基金會幫助罹癌患者。小朋友說，「看到得癌症的小朋友戴假髮很難過，所以我們要幫助她們」。

參加楓香的舞蹈國小學生呂亞靜，因看到癌症孩童因為化療等因素導致落髮，也看到許多小朋友將自己長長的頭髮捐出來做公益，因此跟團長孫翠玲老師說了自己想捐頭髮的心意，還號召舞蹈班學生一起來響應。昨晚完成捐髮的有陳昱筑、文婕芸、許芝幸、呂亞靜、李艾潔、洪晴玟等6名國中小的小朋友，媽媽都到場看女兒「落髮」的過程，雖都有點捨不得，但很替女兒高興能做公益。

呂亞靜在設計師動刀前忍不住哭了起來，爸媽上前安慰，問她會不會後悔，她說，「不會」，雖然有點捨不得，但是可以幫助人，她還是決定要捐出來。

「我留了4年，這次剪掉希望可以幫助罹患癌症的小朋友，因為我有一個朋友就是得了癌症，看到她每次都要戴假髮，就覺得很難過」許芝幸說。

議員宋瑋莉的孫女也捐號髮，她說，小朋友留了多年的頭髮捐出來，可以做公益非常好，她幫忙孫女拍照留下回憶。

「沒關係，明年公演時就留長了，受贈者收到假髮，一定會很開心」聽見家長這麼支持活動，連協助的舞蹈班老師也感動說。其他小朋友也表示，「等我頭髮留夠了，也要捐」。