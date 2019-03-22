基隆港水上計程車今年開航？港公司：加緊評估中

2019-03-22 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌今年2月表示，正在與港務公司協調開水上計程車（Water taxi），希望早日成行，基隆市議會市政考察今天前往西2、西3碼頭了解整體規畫，有議員質疑水上計程車適法性及可行性問題，港務公司表示，有很多層面要考量，必須要安全、不影響船隻作業及法令也要考量，目前還在研究中，積極努中。

基隆市議會市政考察今天到西3碼頭倉庫瞭解西2至西8碼頭建設、港區線調整及都市計畫變更情形，港務公司簡報指出，占地5539坪的西2、3倉庫，將斥資5億多元整建旅客中心，除了作為旅客候船大廳，還規畫文創與商業空間，預計明後年完工。

西4到6號碼頭將結合輕軌，興建西岸旅運複合商業大樓，招商面積4.168公頃，鐵道局已通過可行性評估，去年底通過也都市計畫變更，未來有複合商場、會議廳、遊艇業者進駐，希望能趕在今年第3季招商。

西6碼頭整建中預計明年初完成，西5、6號碼頭未來可能安排靠泊遊艇，未來浚深工程完成，連世界最大的郵輪也能停靠，去年基隆港郵輪旅客94萬人次，今年目標突破100萬人次。