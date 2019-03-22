協和電廠轉型天然氣日省1200萬元 議員憂衝擊漁民生計

2019-03-22 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市議會市政考察今天上午到台電協和發電廠了解空氣汙染控制及轉型天然氣廠規畫。協和發電廠指出，目前進行更新改建計畫，擬把原來燃燒重油改為燃燒天然氣，將進行二階環評以更嚴謹的方式廣納各方意見，未來會以最新的設備確保空氣品質，而從燃油改燃氣，以替代成本而言，每天省下1200萬元。但議員憂心安全問題，且恐影響漁民作業及生計。

全台唯一使用重油發電的協和電廠，運轉已40年。4部燃重油機組中1、2號機延役至今年，3、4號機則訂在2024年除役。台電預計填海造陸新設2部燃氣機組替代，地方擔心衝擊生態及漁場，日前在環境影響說明會中砲聲隆隆。

今天議長蔡旺璉、副議長林沛祥與20多議員進行市政考察，首站到西二、西三碼頭，第二站到台電協和發電廠，多名議員關心協和汙染情況以及未來是否改建轉型發展。環保局長賴煥紘說，汙染主因是因使用含硫份0.5%液體燃料，SOx、NOx排放量是全市最大，改善方式有三，一為燃料改善，進口硫份0.3%以下；二為製程改善，如煙氣循環、加強爐底清渣等；三為管未處理，EP更換高頻變壓整流器。近3年SOx、NOx排放強度都逐年下降。

議員宋瑋莉說，改為天然氣後，安全的問題很重要，而且以後作業船隻進出及設備，是否會影響漁民生計，台電應對外說明清楚。議員呂美玲表示，她很擔心以後會影響漁民生計，成本降低了，供電是否會穩定。議員張秉鈞則指出，改天然氣的方向正確，在安全的前提下盡量去做。另有多名議員憂心衝擊生態及漁場，影響漁民生計、作業。

台電指出，目前改天然氣工程正在進行二階環評，會廣納各方意見及進行各項應有的程序，在安全無虞的情況下進行改建工程。協和發電廠廠長蔡鵬志指出，目前以環保優先，在穩定供電的原則下，繼續維持機組運作，維護空氣品質，未來改為天然氣為材料後，會以國際最新的國際技術確保空氣品質。