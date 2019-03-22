5年5千萬 花蓮客運引進無障礙巴士嘉惠輪椅族

2019-03-22 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮客運近年來陸續引進17輛原裝的大、中型無障礙巴士，投入公共運輸，5年以來已砸下5000萬元，目前23條路線都有無障礙公車行駛。花蓮客運今天邀約輪椅族試乘，經理李文山說，還會繼續添購無障礙車輛，目標是每條路線每天都能有4到8班次的無障礙服務，嘉惠身障者。

花蓮客運獲得交通部挹注，從民國104年起，每年引進無障礙公車，目前無障礙車款有兩種，一是造價700萬元的低底盤大型巴士，可容納一部輪椅，升降型的中型巴士造價480萬元，可容納兩部輪椅。李文山說，目前公司有10輛無障礙大巴、7輛無障礙中巴，都是原裝進口，總共已投入5000萬元，就是希望能提供更好服務。

李文山表示，花蓮客運行駛的23條路線中，19條路線有固定無障礙班車，另4條因為車班較少，採預約制。身障者持縣府核發的乘車客刷卡上下車都免費。

花蓮縣脊髓損傷福利協進會及畢士大教養院，今天試乘無障礙巴士，覺得很方便。身障者「阿豪」說，有便捷的大眾運輸，會增加出遊意願。

李文山表示，經過5年來持續添購無障礙車輛並推廣，目前無障礙車輛搭乘率，已從初期的不到1成，小幅成長到2成。花蓮客運還會陸續引進，目標希望23條路線，能從目前每天2到3班無障礙班次，提升到每天至少4到8班，讓輪椅族外出更方便。