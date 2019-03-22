宜蘭要上演「胡撇仔戲」戲很另類 名字由來有意思

2019-03-22 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭傳藝園區新戲上演，新聲劇坊進駐，本月31日前，每天二場，下午1點、下午4點，在文昌祠廟埕廣場，各獻演30分鐘，以胡撇仔歌仔戲演出《新．救風塵之煙花囍事》。

甚麼是胡撇仔戲？經營傳藝園區的全聯善美的基金會指出，有一說是日語發音的オペラ（opera），日據時期，歌仔戲演員上台就必需穿著和服，並且以小喇叭跟爵士鼓伴奏演出。

另一說是，與傳統正規歌仔戲相較之下，這種載歌載舞的演出形式有「烏白撇撇」、胡亂湊合著演出之意，因而將這種不按正規演出的戲碼命名為「胡撇仔戲」。

基金會表示，胡撇仔戲的表演形式非常自由開放，對白貼近生活，同時也反應時下流行話題或熱門時事，儼然是混搭美學的呈現。

負責演出的新聲劇坊在2016年由年輕歌仔戲創作者創立，「新聲」代表的不只是年輕、正在崛起的聲音，更代表青年創作者期待為歌仔戲舞台帶來新生命的自我期許。

基金會表示，新聲劇坊不拘泥於傳統文本結構或演出形式呈現，帶領青年世代從生活體驗中尋找與提煉養分，加入創新的劇場元素，保持「無聲不歌、無動不舞」的傳統戲曲元素，更不忘歌仔戲貼近常民文化的草根性，以及牽動觀眾情緒的渲染力，期能創造當代歌仔戲新風貌。

演出的《新．救風塵之煙花囍事》一劇，選自新聲劇坊《新．救風塵》段子，描述玉珠樓舉行招親大會，通過關卡考驗就能娶得花魁宋如玉。富家少爺周超群與癡心秀才安懷仁將在大會展開生死鬥，文考武鬥樣樣來，然而宋媽媽早已有意將如玉許配給周富少，大會關卡形同暗樁，周超群最終贏得美人歸。