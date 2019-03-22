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4億元花蓮香榭大道動工在即 民憂停車配套不足求暫緩

2019-03-22 14:44聯合報 記者王燕華╱即時報導

總工程經費逾4億元的花蓮市日出觀光香榭大道景觀工程將於下月1日動工，縣府建設處昨晚辦說明會，簡報工程內容及施工期間對交通的影響。除了擔心將有近2年的交通黑暗期，不少在地民眾還憂慮路寬、停車空間不足，批評「說明會變說服會」，希望在規畫及配套措施未完善前暫緩動工。建設處強調施工勢在必行，但會調整路寬，並盤點周邊閒置空間，盡力找出更多停車空間。

一波三折的香榭大道工程，由前縣長傅崐萁規畫以6億多元打造，代理縣長蔡碧仲上任後修正設計、減少1.4億元石材費及6000多萬元工程款後獲中央審核通過，徐榛蔚任內發包，由東鈺營造公司得標，將在花蓮市自由街施工，範圍從民國路到南濱路，工程長度1.08公里，將分成A、B、C三區，由東往西施工，工期約需2年，未施工的部分會開放車輛通行。

昨晚在花蓮市明義國小活動中心辦說明會，縣議員魏嘉彥、謝國榮、蔡啟塔、楊華美、笛布斯顗賚、張美慧及多位市民代表、里長、在地民眾到場關切。

當地陳姓住戶表示，自由街路寬總共27公尺，卻只留單側路寬才3公尺多，嚴重不足；當地開店的呂老闆煩惱施工期間揚塵問題嚴重，工期將近2年，「要商家怎麼做生意？」停車問題也讓住戶憂心忡忡。在自由街住了70年的陳姓婦人說，現在自由街路中央是加蓋箱涵，也是附近住戶重要的停車空間，平常少說有上百輛，停車需求大，未來闢成香榭大道，根本沒地方停車，住戶要去哪裡停車?不少住戶認為，這些問題未解決前，不應動工。

建設處長鄧子榆表示，原本兩側留有3公尺寬的樹穴，正與設計師研擬縮減部分樹穴空間，屆時路幅可以更寬；至於停車問題，他強調施工期間不會全面封閉停車空間，另觀光處交通科已在全面檢討市區停車場規畫，建設處也會和台鐵商討鄰近閒置空間代管的可能性。

縣府交通科表示，市區停車目前規畫短、中、長期方案，短期有重慶市場周邊及代天府臨時停車場；中期是延伸和平路路邊停車格，串聯太平洋公園停車場，另請市公所續去年與國產署土地規畫委外停車場，暫時解決短期需求；長期要爭取前瞻計畫規轉3處停車場站，並力推公共運輸轉運。

縣議員楊華美等人，認為一些民眾對香榭大道工程長期以來的憂慮，縣府都沒有明確回應，呼籲縣府動工前一定要給民眾明確答覆。

花蓮日出香榭大道工程將在花蓮市自由街施工，昨晚說明會，在地住戶擔憂路寬、停車空間...
花蓮日出香榭大道工程將在花蓮市自由街施工，昨晚說明會，在地住戶擔憂路寬、停車空間不足。記者王燕華／攝影
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花蓮日出香榭大道工程將在花蓮市自由街施工，除了市區交通將有近2年黑暗期，在地住戶...
花蓮日出香榭大道工程將在花蓮市自由街施工，除了市區交通將有近2年黑暗期，在地住戶擔憂路寬、停車空間不足。記者王燕華／攝影
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花蓮日出香榭大道工程將在花蓮市自由街施工，昨晚辦說明會，縣府建設處長鄧子榆（中）...
花蓮日出香榭大道工程將在花蓮市自由街施工，昨晚辦說明會，縣府建設處長鄧子榆（中）回應民眾疑問。記者王燕華／攝影
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花蓮日出香榭大道工程將在花蓮市自由街施工，除了市區交通將有近2年黑暗期，在地住戶...
花蓮日出香榭大道工程將在花蓮市自由街施工，除了市區交通將有近2年黑暗期，在地住戶擔憂路寬、停車空間不足。記者王燕華／攝影
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停車場徐榛蔚
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