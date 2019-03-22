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鯉魚潭「景色」翻山越嶺進駐日月潭 營造日月同心

2019-03-22 08:03聯合報 記者黑中亮╱即時報導

日月潭風管處近來整頓各種新意象，遠從花蓮遷移知名石雕作品「景色」，擺放在向山遊客...
日月潭風管處近來整頓各種新意象，遠從花蓮遷移知名石雕作品「景色」，擺放在向山遊客中心前。圖／日管處提供
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日月潭為找回客源，近來從花蓮遷移兩座重要公共藝術作品，一座「大福神」坐鎮於涵碧半島入口外，並將原本座落於鯉魚潭遊客中心草地上的「景色」，分別翻越中央山脈來到距離500公里遠的向山遊客中心內，刻意形塑日月潭「日月同心、情比石堅」的山水風光。

日管處處長洪惟新指出，日月潭亦有蜜月潭的別名，為強化婚紗廣場幸福意象，今年初就決定整頓涵碧半島入口處景觀，特地遠從花蓮石雕博物館園區遷移知名石雕作品「大福神」，將原本被少數流動攤販占據，導致隨意停車、交通秩序紊亂的景觀，重新改觀，帶給每一位來到日月潭的遊客美好的回憶外，也能感受到大福神對每一位遊客滿滿的祝福。

接下來，同樣是來自花蓮的石雕藝術品，以東部著名大理石為原材質，荷蘭籍石雕家卡倫．范．歐曼仁（Karin Van Ommeren），用白色大理石如絲緞繞成如「回」字般的矩形式窗，雕刻空間形成一個觀景視窗，如同新人們的誓言，共同譜曲的未來幸福樂章，果然才剛在向山遊客中心擺放展示後，就成為遊客打卡的熱點，並吸引不少新人婚照來此取景。

洪惟新並說，向山周邊旅遊環境成熟，搭配著周邊的婚紗廣場、永結橋、同心橋以及象徵新人共同譜畫未來的白色沙灘，整體以「永結、同心、永浴愛河」構想，如今再添新「景色」，讓向山遊客中心有如變身婚紗廣場，希望每位來訪日月潭的新人共同在此寫下幸福的篇章，留下幸福、美好愉快的回憶。

日月潭風管處近來整頓各種新意象，遠從花蓮協調遷移知名石雕作品「大福神」，擺放在涵...
日月潭風管處近來整頓各種新意象，遠從花蓮協調遷移知名石雕作品「大福神」，擺放在涵碧半島入口處。圖／日管處提供
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日月潭風管處近來整頓各種新意象，遠從花蓮遷移知名石雕作品「景色」，擺放在向山遊客...
日月潭風管處近來整頓各種新意象，遠從花蓮遷移知名石雕作品「景色」，擺放在向山遊客中心前。圖／日管處提供
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日月潭婚紗愛河
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