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吃了《味覺．法國》晚宴 林右昌：想去法國簽個姐妹市

2019-03-21 21:25聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市長林右昌才剛出訪美國回來，今晚《味覺．法國》晚宴在基隆登場，看到經國學院同學用心，烹煮出的法式美味佳餚，林右昌心動地說，下半年將安排出訪法國，希望能再簽個姐妹市，讓兩地關係更加緊密。

由法國在台協會舉辦、基隆市政府和經國管理暨健康學院齊推廣，邁入第五年的《味覺．法國》美食饗宴，今晚在基隆舉行晚宴，基隆市長林右昌和法國在台協會主任紀博偉，盛讚經國學院同學對美食的用心。

林右昌致詞時說，感謝法國在台協會選在基隆舉辦晚宴，並表示基隆與法國兩地歷史淵源深厚，透過餐飲彼此交流，關係更加緊密，文化交流往前邁向新的階段。他感謝經國學院同學用心，烹煮美味佳餚，他下半年將安排出訪法國，希望能再簽個姐妹市，讓兩地關係更加緊密。

紀主任指出，每年選在不一樣的城市舉辦這項晚宴，他個人喜歡基隆，週末有空常和家人到基隆來，擁有國際港口的基隆有著國際的歷史，這是獨一無二的城市。他說，基隆人對法國非常善良，尤其基隆都市更新、大沙灣歷史場景計畫，都讓人印象深刻，盼今天活動是第一步，未來法國與基隆每年能都有美食節。

今晚《味覺．法國》晚宴，以南法普羅旺斯料理為主題。3位參與菜單設計，也是經國傑出校友的主廚傅昭蓉、簡成鴻及簡于傑，選用胭脂蝦、明蝦、透抽、鮟鱇魚、海鱺等鮮味食材，融入道地法式料理手法，搭配法國葡萄酒，把基隆海鮮原味，做了最佳詮釋。

今晚《味覺．法國》晚宴在基隆登場，看到經國學院同學用心，烹煮出法式美味佳餚，林右...
今晚《味覺．法國》晚宴在基隆登場，看到經國學院同學用心，烹煮出法式美味佳餚，林右昌心動的說，下半年將安排出訪法國，希望能再簽個姐妹市，讓兩地關係更加緊密。圖／基隆市政府提供
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今晚《味覺．法國》晚宴在基隆登場，看到經國學院同學用心，烹煮出法式美味佳餚，林右...
今晚《味覺．法國》晚宴在基隆登場，看到經國學院同學用心，烹煮出法式美味佳餚，林右昌心動的說，下半年將安排出訪法國，希望能再簽個姐妹市，讓兩地關係更加緊密。圖／基隆市政府提供
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今晚《味覺．法國》晚宴在基隆登場，看到經國學院同學用心，烹煮出法式美味佳餚，林右...
今晚《味覺．法國》晚宴在基隆登場，看到經國學院同學用心，烹煮出法式美味佳餚，林右昌心動的說，下半年將安排出訪法國，希望能再簽個姐妹市，讓兩地關係更加緊密。圖／基隆市政府提供
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基隆法國林右昌
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