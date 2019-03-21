吃了《味覺．法國》晚宴 林右昌：想去法國簽個姐妹市

2019-03-21 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市長林右昌才剛出訪美國回來，今晚《味覺．法國》晚宴在基隆登場，看到經國學院同學用心，烹煮出的法式美味佳餚，林右昌心動地說，下半年將安排出訪法國，希望能再簽個姐妹市，讓兩地關係更加緊密。

由法國在台協會舉辦、基隆市政府和經國管理暨健康學院齊推廣，邁入第五年的《味覺．法國》美食饗宴，今晚在基隆舉行晚宴，基隆市長林右昌和法國在台協會主任紀博偉，盛讚經國學院同學對美食的用心。

林右昌致詞時說，感謝法國在台協會選在基隆舉辦晚宴，並表示基隆與法國兩地歷史淵源深厚，透過餐飲彼此交流，關係更加緊密，文化交流往前邁向新的階段。他感謝經國學院同學用心，烹煮美味佳餚，他下半年將安排出訪法國，希望能再簽個姐妹市，讓兩地關係更加緊密。

紀主任指出，每年選在不一樣的城市舉辦這項晚宴，他個人喜歡基隆，週末有空常和家人到基隆來，擁有國際港口的基隆有著國際的歷史，這是獨一無二的城市。他說，基隆人對法國非常善良，尤其基隆都市更新、大沙灣歷史場景計畫，都讓人印象深刻，盼今天活動是第一步，未來法國與基隆每年能都有美食節。