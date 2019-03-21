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愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

洄瀾兒童月 到花蓮享優惠多元學習

2019-03-21 20:13中央社 花蓮縣21日電

花蓮縣政府擴大舉辦洄瀾兒童月系列活動，贈送全縣國小兒童計步器，盼能重視強健體魄，也規畫「小小公僕」、「一日店長」等活動，讓小朋友體驗職場多元學習。

108年快樂洄瀾兒童月系列活動，今天在花蓮縣政府大禮堂舉行啟動典禮，宣布贈送縣內每位孩童計步器做為兒童節禮物，另有各社團與企業贊助的「文具驚喜包」；並結合花蓮40家業者，提供各項優惠方案，歡迎全國兒童都能到花蓮，度過快樂兒童月。

花蓮縣政府教育處代理處長李裕仁表示，23日將邀請全縣各幼兒園所的親師生代表1200名，到花蓮海洋公園共度歡樂時光；30日在德興運動場舉辦親子園遊會與越野氣墊闖關等活動。

4月安排國小兒童分別展開五大職人體驗、小小藝術兒童節、與縣長有約等，從職業、藝術等不同面向，探索自我，也期許孩子們藉此大膽築夢、勇敢追夢。

此外，花蓮縣也向全國兒童與家庭招手，4月到花蓮遊玩，12歲（含以下）的兒童，即可在40個店家享有各項優惠，鼓勵全國親子利用兒童月，到花蓮旅遊，享受家庭時光。

花蓮縣長徐榛蔚說，孩子是國家未來的主人翁，縣府重視兒童全人教育，包含2歲至15歲免費入學，盼教育向下扎根，從品格培養的讀經教育，到與國際接軌的雲端教育，花蓮均走在前頭。此次活動整合民間企業、公益團體愛心，讓今年的兒童月相當精彩。

親子兒童節幼兒園
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