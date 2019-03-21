親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

江蘇農藥化工廠巨爆 當地測到2.2級地震

北市府工務局爆貪汙 廉政署搜索約談8人

諾魯茲新年在台灣 23、24日中山堂登場

2019-03-21 17:42聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

全世界近二億人口會慶祝「諾魯茲新年」，「諾魯茲新年在台灣」活動，將於3月23日至24日在中山堂光復廳登場，今年規劃「諾魯茲新年音樂會」（付費門票）與「諾魯茲新年藝術市集」（免費參加）兩項特色活動。 

「諾魯茲」（Nowruz，波斯語，意思是「新的一天」），伊朗曆新年的第一天，也是太陽日照與黑夜時間等長的「春分日」，通常為3月21日，是源自古波斯瑣羅亞斯德教（俗稱拜火教）的傳統新年。

「諾魯茲新年在台灣」由台北市中山堂與國際民間藝術組織台灣分會共同主辦，邀請現居台灣的中、西亞人士一起來慶祝和分享他們的新年文化，希望透過活動增進對廣大的中、西亞地區的認識，拉近與中、西亞國家的距離。

2009年「聯合國教科文組織」將「諾魯茲節」登錄為人類重要無形文化資產， 2010年「聯合國」將3月21日訂定為「國際諾魯茲日」，慶祝這個流傳三千多年，跨越國界、民族和宗教的傳統新年節日。波斯新年跟舊曆年很像，大掃除、穿新衣、放鞭炮等。

新年歡慶儀式隨著各地習俗各有不同，例如伊朗的跨火、跳河和走鋼索、眾人在家門口點蠟燭、吉爾吉斯的賽馬及傳統角力，歌舞活動、辦正式的家庭聚餐或公共聚餐則幾乎遍佈整個地區。

本次「諾魯茲新年藝術市集」將由吉爾吉斯、哈薩克、烏茲別克、塔吉克、伊朗等在台人士的文化分享、才藝表演、傳統服飾穿戴、工藝、美食和旅行展示，伊朗的新年擺飾「七喜桌」和甜點、中亞的刺繡裝飾和抓飯、三角酥餅、油香等，時間為11:00至17:00，可免費入場。3月23日主舞台介紹國家烏茲別克、吉爾吉斯、哈薩克；3月24日主舞台國家有伊朗、伊拉克、巴什基爾及土耳其。

「諾魯茲新年音樂會」為售票演出，每場250席座位，呈現吉爾吉斯與哈薩克傳統與創新音樂。

「諾魯茲新年音樂會」為售票演出，每場250席座位，呈現吉爾吉斯與哈薩克傳統與創新...
「諾魯茲新年音樂會」為售票演出，每場250席座位，呈現吉爾吉斯與哈薩克傳統與創新音樂。圖／北市文化局提供
分享
「諾魯茲新年藝術市集」將於3月23日至24日在中山堂光復廳登場，可免費參加。圖／...
「諾魯茲新年藝術市集」將於3月23日至24日在中山堂光復廳登場，可免費參加。圖／北市文化局提供
分享
「諾魯茲新年藝術市集」。圖／北市文化局提供
「諾魯茲新年藝術市集」。圖／北市文化局提供
分享
「諾魯茲新年藝術市集」。圖／北市文化局提供
「諾魯茲新年藝術市集」。圖／北市文化局提供
分享

新年伊朗吉爾吉斯
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

搜尋龍潭湖卻跳出命案照片 工旅處：誤植照片已下架

2019-03-21 15:53

前瞻計畫基隆要到多少錢？ 林右昌：沒有第一也有前三

2019-03-21 14:05

救國團變身日治廳長「龍鄉樓」 葉毓蘭有感分享摯友文

2019-03-21 13:14

台東機場的療癒琴聲 來自一度左半身癱瘓的他

2019-03-21 12:55

花蓮春季集團結婚 首開放外縣市工作者報名

2019-03-21 12:05

連假「童」樂 花蓮旅遊享優惠

2019-03-21 00:17

宜蘭傑出茶農 創出「紫芽茶」

2019-03-20 23:59

羅東4月4日呷拜拜 2500元吃辦桌

2019-03-20 23:34

影／基隆光二路爆水管路面下陷 水公司封路開挖搶修

2019-03-20 21:21

再現歷史風華 台東縣完成4棟日式建築修繕今竣工

2019-03-20 19:53

打擊治安死角 花縣中南區將增設監視器

2019-03-20 19:01

南榮公墓清明交管出爐 3月30起車輛通行管制

2019-03-20 16:36

做義工可半價購納骨塔位 退休族反應熱烈

2019-03-20 13:01

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

影／2500元吃山珍海味 羅東三月三500桌開放搶訂

2019-03-20 14:11
看更多

熱門文章

顛覆傳統！這家人用「現金」拜祖先 歲末捐款行善

2019-03-21 08:05

好消息！封園10年 藤枝森林遊樂區31日開放試營運

2019-03-21 08:17

高市海洋局辦公室改裝成市長室 員工擠大禮堂辦公

2019-03-20 19:26

整修韓國瑜新辦公室讓員工擠禮堂上班？高市府：過渡期

2019-03-20 19:48

獨╱桃市府要殯葬業讓民代先公祭 業者怒：腦子進水？

2019-03-21 11:00

遠東板橋廠BYE BYE SALE剩5天

2019-03-20 23:59

桃市知名小兒科遭爆亂開藥且收費700元 衛生局：調查中

2019-03-20 18:32

台南下營茅港媽徒步73公里會香 500信徒隨行

2019-03-21 09:58

桃市府新人事！林佳龍子弟兵王義川接桃園航空城董事長

2019-03-21 15:29

墾丁大街從繁華到蕭瑟 她發想封街熱舞注入活力

2019-03-20 19:13

高市府加速軍地活化 大寮眷村50公頃重劃都市計畫過關

2019-03-21 10:34

嘉縣戶政所免費拍照 照相錄影業抗議要求終止

2019-03-21 12:58

清水鰲峰山地下戰備坑道 清水鬼洞下月開放參觀

2019-03-21 14:39

台68快速公路竹東端出口施工 上下班大塞車惹民怨

2019-03-21 14:39

前瞻計畫基隆要到多少錢？ 林右昌：沒有第一也有前三

2019-03-21 14:05

再見了！鰲鼓濕地成群黑面琵鷺編隊振翅北返

2019-03-21 08:29

羅結夫婦「遺愛」 造福大村鄉供獻財政「大補湯」

2019-03-20 22:34

2立委選區初選現競爭 國民黨桃市黨部先協調

2019-03-20 20:16

影／基隆光二路爆水管路面下陷 水公司封路開挖搶修

2019-03-20 21:21

白沙屯媽祖遶境10天9夜 童醫院救護車全程跟隨

2019-03-21 10:53

有「櫻」來坐！雲林土庫羊蹄甲大道開花了

2019-03-21 08:17

嘉市府主機網路機櫃遷移 黃敏惠好奇綠色乖乖的魔力

2019-03-21 13:12

反登革熱 韓市長：若再萬起 人怎進來？

2019-03-20 23:46

韓流旋風激勵屏東藍營 不再為立委人選發愁

2019-03-21 16:11

國寶級老陶師林添福94高齡辭世 硘聲永存

2019-03-21 14:48

桃園完成15處斑馬線退縮 今年推工業、住宅區路口改善

2019-03-21 11:34

台東環保局隱藏攝影立功 亂丟垃圾半年抓54人

2019-03-21 13:46

救國團變日治廳長「龍鄉樓」惹議 宜蘭市長：願改名

2019-03-21 16:18

買漁獲觀生態賞夕陽 海山漁港香山濕地這樣玩

2019-03-21 08:18

救國團變身日治廳長「龍鄉樓」 葉毓蘭有感分享摯友文

2019-03-21 13:14

胡志強的民政局長王秋冬 入閣韓國瑜團隊任勞工局長

2019-03-21 17:27

故宮南院找補教名師呂捷講三國 21日起報名限時限額

2019-03-20 20:04

「動物也要放暑假了！」史上首次 台北動物園休園10天

2019-03-20 23:24

桃園版星光大道登場！桃漾天籟歌唱大賽獎金195萬元

2019-03-21 15:14

汐止建成路閒置地 地方盼設共融式遊具

2019-03-20 20:02

網紅vs苗栗青年 跨界對談啟發網路行銷思維

2019-03-20 19:01

北市非營利幼兒園 增4家增收500娃

2019-03-20 23:56

大學生到山上部落義剪 93歲到1歲都跑來

2019-03-21 10:32

北市委辦家暴案 新女性聯合會喊停

2019-03-21 00:11

別墅變日租民宿 住戶批擾民

2019-03-20 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top