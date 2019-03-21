諾魯茲新年在台灣 23、24日中山堂登場

2019-03-21 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



全世界近二億人口會慶祝「諾魯茲新年」，「諾魯茲新年在台灣」活動，將於3月23日至24日在中山堂光復廳登場，今年規劃「諾魯茲新年音樂會」（付費門票）與「諾魯茲新年藝術市集」（免費參加）兩項特色活動。

「諾魯茲」（Nowruz，波斯語，意思是「新的一天」），伊朗曆新年的第一天，也是太陽日照與黑夜時間等長的「春分日」，通常為3月21日，是源自古波斯瑣羅亞斯德教（俗稱拜火教）的傳統新年。

「諾魯茲新年在台灣」由台北市中山堂與國際民間藝術組織台灣分會共同主辦，邀請現居台灣的中、西亞人士一起來慶祝和分享他們的新年文化，希望透過活動增進對廣大的中、西亞地區的認識，拉近與中、西亞國家的距離。

2009年「聯合國教科文組織」將「諾魯茲節」登錄為人類重要無形文化資產， 2010年「聯合國」將3月21日訂定為「國際諾魯茲日」，慶祝這個流傳三千多年，跨越國界、民族和宗教的傳統新年節日。波斯新年跟舊曆年很像，大掃除、穿新衣、放鞭炮等。

新年歡慶儀式隨著各地習俗各有不同，例如伊朗的跨火、跳河和走鋼索、眾人在家門口點蠟燭、吉爾吉斯的賽馬及傳統角力，歌舞活動、辦正式的家庭聚餐或公共聚餐則幾乎遍佈整個地區。

本次「諾魯茲新年藝術市集」將由吉爾吉斯、哈薩克、烏茲別克、塔吉克、伊朗等在台人士的文化分享、才藝表演、傳統服飾穿戴、工藝、美食和旅行展示，伊朗的新年擺飾「七喜桌」和甜點、中亞的刺繡裝飾和抓飯、三角酥餅、油香等，時間為11:00至17:00，可免費入場。3月23日主舞台介紹國家烏茲別克、吉爾吉斯、哈薩克；3月24日主舞台國家有伊朗、伊拉克、巴什基爾及土耳其。