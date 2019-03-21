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前瞻計畫基隆要到多少錢？ 林右昌：沒有第一也有前三

2019-03-21 14:05聯合報 記者吳淑君╱即時報導

蔡政府上任後提出的前瞻基礎建設計畫，基隆市到底爭取到多少？成為基隆市議會臨時會議員質詢焦點，市長林右昌說，到今年2月28日止，基隆市共爭取了109件，已核定99件，核定中10件，基隆輕軌81億，國發會重新討論後把單軌改為雙軌要103億元，比人口比例多好多倍。市府爭取預算和計畫不敢說是第一名，但前三名一定有。

市議員韓世昱問，基隆前瞻排全台第幾名，就可以看出總統是否真愛基隆。張秉鈞議員說，市長爭取這麼多建設，應給給市長一個鼓勵才對，但前瞻建設的細節內容，民意代表都不清楚，更何況一般民眾？他建議市府多辦幾次說明會，大家可了解市府未來要做什麼事。

市議員藍敏煌說，前瞻計畫規模4200億元，基隆爭取到的前瞻計畫109件，已核定99件42.3億元，核定中10項16億，加起來58億多元，爭取太少了，是中央不支持，還是努力不夠？張淵翔議員要請市府把地方聲音傳到中央去，前瞻計畫要公開透明，放在市府官網給民眾知道。

市長林右昌答詢指出，前瞻計畫特別條例以4年為期程，分為三期，第一期是106年9月到107年12月，第二期是108年1月到12月，第三期是109年的1月到110年8月。

基隆市拿到多少經費？林右昌說，大家放心，他當市長基隆市向中央爭取的經費和建設，大家有目共睹，但有些事情爭取了努力去做比較好，讓人家知道爭取很多錢，其他縣市會忌妒。

他說，分母不是4200億，不過第一期預算只有1071億，分母是1071，大家可以去除基隆要到的錢比例有多高，59億已經核定，軌道建設經費基隆輕軌捷運本來規模81億，國發會重新討論提出的方案，單軌改為雙軌，預算規模變成103億元。

基隆市拿到的前瞻計畫經費比人口比例多好多倍，他向議員報告，市府爭取預算和計畫，不敢說是全台第一名，但前三名一定有。

基隆市長林右昌說，市府爭取預算和計畫不敢說是第一名，但前三名一定有。圖／基隆市政...
基隆市長林右昌說，市府爭取預算和計畫不敢說是第一名，但前三名一定有。圖／基隆市政府提供
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基隆輕軌林右昌捷運
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