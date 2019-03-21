連假「童」樂 花蓮旅遊享優惠

2019-03-21 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



花蓮翰品酒店引入地板鋼琴，打造「童遊夢境」遊戲屋。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

清明節、婦幼節連假將屆，花蓮觀光業看準商機，紛紛推出促銷優惠。轉型親子飯店大受歡迎的翰品酒店，從房間擺設到餐點打造「童遊夢境」，還引入地板鋼琴，要讓小朋友玩個過癮；遠雄海洋公園也在連假期間推出門票優惠好康。

花蓮翰品 打造「童遊夢境」

花蓮翰品酒店是縣內相當有特色的親子飯店，尤其7樓29間主打幾米彩繪的親子房更加搶手。翰品酒店精心設計4月兒童月活動，客房增加兒童帳篷、玩具、童書繪本，餐飲部推出兒童套餐，有13款愛麗絲夢遊仙境的概念翻糖甜點，周末還針對親子開設兒童廚藝教室。

另外，打造「童遊夢境」遊戲屋，引入33個黑白鋼琴鍵的地板鋼琴，踩下去琴鍵閃閃發光，還伴隨活潑樂聲，要讓小朋友玩得過癮。 遠雄海洋公園探險島水族館的海洋生物吸引孩童。 圖／遠雄海洋公園提供 分享 facebook

花蓮翰品酒店行銷企畫部副理黃宜旋表示，翰品轉型為親子飯店，親子客群占7成來客量，下月連假訂房已8成5。

遠雄海洋公園 門票有好康

遠雄海洋公園也推出門票優惠，4月3日到7日的連假期間，凡生肖屬豬遊客出示身分證、健保卡等，即享免費入園；設籍花蓮或身分證字號U開頭民眾，出示證件可享12歲以下免費、13歲以上每人250元，約是原價28折；生肖屬豬或花蓮12歲以下兒童還可直接加價購買年票，大人加1000元，兒童600元，可一年無限次暢遊。