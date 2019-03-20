親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

生育率比日本還低！台灣準備迎接「縮小社會」了嗎？

索羅門群島下月大選後將與台斷交？中共外交部回應了

蘇澳漁民捕獲大白鯊 長逾4公尺重達1170公斤

2019-03-20 21:19聯合報 記者羅建旺╱即時報導

捕魚捕到大白鯊！

宜蘭縣蘇澳漁民今天在東澳海域作業，意外捕到一尾大白鯊，丈量發現，體長達4.2公尺，體重1170公斤，相當龐大。

這尾大白鯊被送到蘇澳區漁會第3魚市場，以每公斤50元拍賣。

在宜蘭海域，7年前、即2012年10月27日，在宜蘭頭城外海也曾經捕獲一尾大白鯊，長6公尺、重達1750公斤。

宜蘭縣蘇澳漁民今天在東澳海域作業，意外捕到一尾大白鯊，丈量發現，體長達4.2公尺...
宜蘭縣蘇澳漁民今天在東澳海域作業，意外捕到一尾大白鯊，丈量發現，體長達4.2公尺，體重1170公斤，相當龐大。圖／讀者提供
分享

蘇澳漁民
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

基隆光二路爆水管路面下陷 水公司封路開挖搶修

2019-03-20 21:21

再現歷史風華 台東縣完成4棟日式建築修繕今竣工

2019-03-20 19:53

打擊治安死角 花縣中南區將增設監視器

2019-03-20 19:01

南榮公墓清明交管出爐 3月30起車輛通行管制

2019-03-20 16:36

影／2500元吃山珍海味 羅東三月三500桌開放搶訂

2019-03-20 14:11

做義工可半價購納骨塔位 退休族反應熱烈

2019-03-20 13:01

爭取漁港垂釣 釣魚界盼溝通管理規範

2019-03-20 09:20

基隆開放收費磯釣 有效管理不再偷偷摸摸

2019-03-20 09:20

全國磯釣地只基隆嶼自治條例規範 每年吸萬人垂釣

2019-03-20 09:14

基隆港留客 郵輪中心11月完成改建

2019-03-20 00:06

小黑蚊提早侵襲花蓮 防蚊大作戰

2019-03-19 23:45

清明連假 蘇花路廊大貨車管制

2019-03-19 23:39

護台9線居民安全 警送掛式爆閃燈

2019-03-19 23:36

林姿妙拚觀光 邀花東同行 下月帶隊赴上海

2019-03-19 23:12

台東卑南溪揚塵防治全國最佳 新北議員說讚

2019-03-19 22:49

曾獲國家地理雜誌佳作 最年輕鳥友開攝影展作畢業禮

2019-03-19 22:47

宜花東「花木蘭」4月上海拚觀光 可惜少了一要角

2019-03-19 20:21

受慶富拖累海生館恐停擺？ 林右昌：推動決心不變

2019-03-19 18:06

影╱女直播主帶你動起來 基隆開辦網路直播在家運動

2019-03-19 15:55

花蓮遠雄百人淨灘 攜手拯救海洋

2019-03-19 15:32

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

韓國瑜罕見動怒了 會議上怒斥官員「什麼態度」

2019-03-20 11:28

不滿有官員抖腳 韓國瑜市政會議上飆罵「什麼態度」

2019-03-20 12:31

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

高市海洋局辦公室改裝成市長室 員工擠大禮堂辦公

2019-03-20 19:26

台南未來停車格不必找！ 全面增設停車格地磁

2019-03-20 12:36

高檔別墅變日租民宿擾民 社區住戶氣炸

2019-03-20 09:16

大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10

整修韓國瑜新辦公室讓員工擠禮堂上班？高市府：過渡期

2019-03-20 19:48

安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21

影╱撒冥紙抗議大林設牡蠣殼工廠 台糖：另覓新址

2019-03-20 12:48

女議員義賣就職套裝幫獨老遊鹿港 38元起標萬元成交

2019-03-19 21:40

曾是台積電作業員、副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56

走不下去了！ 嘉市府和e-bike說拜拜

2019-03-20 12:42

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

影／憂麻豆文旦受選舉波及 柚農：很認真顧好品質

2019-03-20 16:48

影／2500元吃山珍海味 羅東三月三500桌開放搶訂

2019-03-20 14:11

暴紅四重溪溫泉公園 熄燈後由絢爛歸於平淡

2019-03-20 17:34

雲豹輪周六首航 布袋到馬公來回船票600元

2019-03-19 23:07

新店警交通大執法 開弓射出安居箭

2019-03-20 16:54

板橋江翠重劃區人口增車塞爆 4米道路將拓寬10米

2019-03-20 17:24

做義工可半價購納骨塔位 退休族反應熱烈

2019-03-20 13:01

看板宣傳綠營20年政績 高市國民黨部：勿混淆視聽

2019-03-20 15:05

麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22

墾丁大街從繁華到蕭瑟 她發想封街熱舞注入活力

2019-03-20 19:13

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

高市校園裝冷氣 27企業認捐近億元

2019-03-19 22:38

基隆開放收費磯釣 有效管理不再偷偷摸摸

2019-03-20 09:20

影／頭份四月八有客家好料 市長邀體驗特有民俗慶典

2019-03-20 17:33

雲林草嶺櫻花盛開 把握一周最美賞花期

2019-03-20 11:50

麥寮港改制國際商港 30萬連署書送達中選會

2019-03-19 23:11

湖口鄉長林志華登記竹縣立委初選 對上現任立委林為洲

2019-03-20 15:08

慘、真慘！ 彰縣荔枝、龍眼開花率不到2成 蜂農也受害

2019-03-19 23:10

北市古物「石狛犬」保存期限只2年？文資團體批評離譜

2019-03-20 17:24

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

社工質疑薪資遭無預警解雇 北市府：派員協助

2019-03-20 14:06

台中海洋生態館興建拖了10多年 歷經3任市長

2019-03-19 23:05

竹市府臨時、約聘人員平均加薪1100元 502人受惠

2019-03-20 15:16

大彎北商業宅開罰 台北市府4案勝訴

2019-03-20 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top