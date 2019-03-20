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再現歷史風華 台東縣完成4棟日式建築修繕今竣工

2019-03-20 19:53聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣政府進行台東市日式宿舍建築群修繕工程，今天下午1點40分，舉行再造歷史場域第一期4棟竣工典禮，預期明年底前完成15間修復，縣府文化處表示，未來部分作為該處文化資產科辦公廳舍，部分則委外經營，吸引民眾與遊客參訪， 讓全台最集中的日式建築群再現風華。

下午的竣工典禮由台東縣長饒慶鈴等人主持揭幕儀式，隨後由當地里長余岱沅帶領與會來賓參觀。台東縣文化處表示，座落台東寶桑路一帶的日式建築群共有28棟，已知是全台間數最多最集中的日式建築群，民國96年經公告為歷史建築後，因產權分屬國有財產局、台東市公所、台東高中、台東女中等單位，歷經前縣長黃健庭及現任縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪等人10年努力，已完成其中15棟的移交撥用作業，且從101年起，經由行政院客委會及縣府合力整修，至今已有6棟完成修繕。

台東縣文化處表示，縣府提出「再造歷史場域」計畫，至明年年底，預計動用經費2億元進行包括外觀、內部結構修繕、庭院設計等工程，將完成15棟日式宿舍修繕，未來部分作為該處文化資產科辦公廳舍，部分則委外經營，以吸引民眾與遊客參訪。

目前已修好6棟中日式建築中，有1棟作為客家學堂作為客家文化研習場域，另1棟則委外經營「出出實驗坊」販售咖啡、三明治等簡單餐飲，讓民眾在懷舊的氛圍裡，度過悠閒時光。

台東縣政府完成4棟日式建築修繕，今天下午舉行竣工典禮，吸引許多民眾參觀。記者羅紹...
台東縣政府完成4棟日式建築修繕，今天下午舉行竣工典禮，吸引許多民眾參觀。記者羅紹平／攝影
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日式建築台東饒慶鈴
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