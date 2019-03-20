台鐵第4代票務系統將開放訂個人票 花蓮等4站設體驗區

2019-03-20 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



台鐵第4代票務系統上線，預計4月9日起開放預訂個人票。台鐵本周在花蓮、台北、台中及高雄設置體驗專區，長期關切此事的立委蕭美琴前往體驗，希望新一代的票務系統能夠改善訂票不便的問題。

花蓮火車站從18日起在車站2樓設置體驗區，現場有站務人員在旁指導使用。台鐵第4代票務系統頁面更簡潔清晰，有繁簡體中文及英、日、韓文等網頁，友善外國旅客，並新增分段訂票自動媒合、選位（選靠窗或走道），並有雙行程、3行程等選項，前往體驗還送小禮物和紀念票。

立委蕭美琴表示，先前的訂票系統在使用上不夠便利，加上異常訂票狀況頻繁，又無法顯示班次剩餘座位，造成花東地區例假日火車票1票難求，嚴重影響民眾搭乘權益，還有民眾懷疑訂票系統是否黑箱、被特定團體或個人所壟斷等；她多年來在立院不斷提案及質詢，要求台鐵更新票務系統，也持續追蹤發包時程，經過5年終於上線，很樂見訂票系統升級。