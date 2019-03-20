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台鐵第4代票務系統將開放訂個人票 花蓮等4站設體驗區

2019-03-20 19:00聯合報 記者王燕華╱即時報導

台鐵第4代票務系統上線，預計4月9日起開放預訂個人票。台鐵本周在花蓮、台北、台中及高雄設置體驗專區，長期關切此事的立委蕭美琴前往體驗，希望新一代的票務系統能夠改善訂票不便的問題。

花蓮火車站從18日起在車站2樓設置體驗區，現場有站務人員在旁指導使用。台鐵第4代票務系統頁面更簡潔清晰，有繁簡體中文及英、日、韓文等網頁，友善外國旅客，並新增分段訂票自動媒合、選位（選靠窗或走道），並有雙行程、3行程等選項，前往體驗還送小禮物和紀念票。

立委蕭美琴表示，先前的訂票系統在使用上不夠便利，加上異常訂票狀況頻繁，又無法顯示班次剩餘座位，造成花東地區例假日火車票1票難求，嚴重影響民眾搭乘權益，還有民眾懷疑訂票系統是否黑箱、被特定團體或個人所壟斷等；她多年來在立院不斷提案及質詢，要求台鐵更新票務系統，也持續追蹤發包時程，經過5年終於上線，很樂見訂票系統升級。

花蓮火車站指出，第4代票務系統預計4月9日起開放民眾預訂4月23日之後的個人票，花蓮站體驗專區供體驗到29日。站務人員表示，新一代的票務系統將有同部自動分段、東部幹線剩餘座位查詢等新功能，對花蓮民眾購買車票將更有幫助。

台鐵第四代票務系統將開放預訂個人票，新的系統有多項新功能。記者王燕華／攝影
台鐵第四代票務系統將開放預訂個人票，新的系統有多項新功能。記者王燕華／攝影
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花蓮立委蕭美琴體驗台鐵第四代票務系統。圖／蕭美琴服務處提供
花蓮立委蕭美琴體驗台鐵第四代票務系統。圖／蕭美琴服務處提供
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台鐵第四代票務系統將開放預訂個人票，花蓮火車站設有體驗專區，讓民眾體驗。記者王燕...
台鐵第四代票務系統將開放預訂個人票，花蓮火車站設有體驗專區，讓民眾體驗。記者王燕華／攝影
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台鐵第四代票務系統將開放預訂個人票，花蓮火車站設有體驗專區，讓民眾體驗。記者王燕...
台鐵第四代票務系統將開放預訂個人票，花蓮火車站設有體驗專區，讓民眾體驗。記者王燕華／攝影
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台鐵火車站蕭美琴
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