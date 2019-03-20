影／2500元吃山珍海味 羅東三月三500桌開放搶訂

2019-03-20 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



農曆三月初三是羅東鎮慶祝帝爺生呷拜拜特殊宗教的慶典節日，為恢復傳統人情及產業文化，羅東鎮公所自民國99年起復辦，連續10年，今年三月初三帝爺生訂4月4日呷拜拜、4月7日迎鬧熱，分別在羅東鎮公所、中山公園周邊登場。

羅東鎮公所今天指出，今年呷拜拜吃辦桌，4月4日（農曆2月29日）將席開500桌，本月25日（周一）開放民眾預訂，公所邀請地方知名餐廳，包括天香、年年小館、金門、味芳、祥瑞渡小月、興德素食等6家餐廳參與，每桌定價3千元，公所補助每桌500元，民眾以優惠價2500元即可享用特色蘭陽美味餐食。

訂桌可在上班時間8點到12點、下午1點到5點到公所財政課洽訂，當場繳費，額滿為止，每人最多訂桌限額為3桌。

鎮長吳秋齡並預告，為展現羅東人的豪氣與熱情，在呷拜拜活動辦桌會場，同時邀請影視紅星陳雷、張秀卿、蔡佳麟、劉福助、楊繡惠、張蓉蓉、紅毛等表演，讓呷拜拜同時，也能欣賞精采節目表演，營造整體活動熱鬧氣息。

呷拜拜辦桌的會場在鎮公所廣庭停車場、公所前停車場、中興路、民生路等地，當天公告路段範圍內，所有路邊機車位、廣庭停車場、公所前停車場及立體停車場配合管制時間，禁止車輛停放。