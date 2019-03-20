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影／2500元吃山珍海味 羅東三月三500桌開放搶訂

2019-03-20 14:11聯合報 記者羅建旺╱即時報導

農曆三月初三是羅東鎮慶祝帝爺生呷拜拜特殊宗教的慶典節日，為恢復傳統人情及產業文化，羅東鎮公所自民國99年起復辦，連續10年，今年三月初三帝爺生訂4月4日呷拜拜、4月7日迎鬧熱，分別在羅東鎮公所、中山公園周邊登場。

羅東鎮公所今天指出，今年呷拜拜吃辦桌，4月4日（農曆2月29日）將席開500桌，本月25日（周一）開放民眾預訂，公所邀請地方知名餐廳，包括天香、年年小館、金門、味芳、祥瑞渡小月、興德素食等6家餐廳參與，每桌定價3千元，公所補助每桌500元，民眾以優惠價2500元即可享用特色蘭陽美味餐食。

訂桌可在上班時間8點到12點、下午1點到5點到公所財政課洽訂，當場繳費，額滿為止，每人最多訂桌限額為3桌。

鎮長吳秋齡並預告，為展現羅東人的豪氣與熱情，在呷拜拜活動辦桌會場，同時邀請影視紅星陳雷、張秀卿、蔡佳麟、劉福助、楊繡惠、張蓉蓉、紅毛等表演，讓呷拜拜同時，也能欣賞精采節目表演，營造整體活動熱鬧氣息。

呷拜拜辦桌的會場在鎮公所廣庭停車場、公所前停車場、中興路、民生路等地，當天公告路段範圍內，所有路邊機車位、廣庭停車場、公所前停車場及立體停車場配合管制時間，禁止車輛停放。

另一盛事的三月初三帝爺生系列活動「大神尪遶境」，4月7日（農曆３月初３）下午１點起，由奠安宮邀請各寺廟陣頭，遶境羅東鎮祈安，當晚7點到9點，羅東鎮公所在中山公園廣場有「民俗藝陣展演」。

三月初三帝爺生系列活動「大神尪遶境」，4月7日（農曆３月初３）下午１點起，由奠安...
三月初三帝爺生系列活動「大神尪遶境」，4月7日（農曆３月初３）下午１點起，由奠安宮邀請各寺廟陣頭，遶境羅東鎮祈安，當晚7點到9點，羅東鎮公所在中山公園廣場有「民俗藝陣展演」。圖／羅東鎮公所提供
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今年三月初三帝爺生訂4月4日呷拜拜、4月7日迎鬧熱，分別在羅東鎮公所、中山公園周...
今年三月初三帝爺生訂4月4日呷拜拜、4月7日迎鬧熱，分別在羅東鎮公所、中山公園周邊登場，鎮長吳秋齡並預告，呷拜拜辦桌會場，同時邀請陳雷、張秀卿、蔡佳麟、劉福助、楊繡惠、張蓉蓉、紅毛等知名影視明星表演。圖／羅東鎮公所提供
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今年三月初三帝爺生訂4月4日呷拜拜、4月7日迎鬧熱，影視紅星陳雷、張秀卿、蔡佳麟...
今年三月初三帝爺生訂4月4日呷拜拜、4月7日迎鬧熱，影視紅星陳雷、張秀卿、蔡佳麟、劉福助、楊繡惠、張蓉蓉、紅毛等將演出。圖／羅東鎮公所提供
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羅東停車場辦桌
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