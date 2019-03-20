做義工可半價購納骨塔位 退休族反應熱烈

2019-03-20 13:01 中央社 台東縣20日電



台東縣池上鄉代表會通過池上鄉義工獎勵條例，當義工最大的好處可用半價優惠購納骨塔櫃位。示意圖／ingimage 分享 facebook

台東縣池上鄉代表會今天通過池上鄉義工獎勵條例，當義工最大的好處可用半價優惠購納骨塔櫃位，特別鼓勵退休族投入。池上鄉農民說，「感覺毛毛的」，可是大家反應熱烈。

「有這麼好康嗎，做義工送靈骨塔位」，池上鄉民聽到鄉公所祭出重大好處，做義工靈骨塔位半買半相送，大家都反應熱烈。

池上鄉公所訂定「池上鄉義工獎勵條例」，今送鄉民代表會審議，因鄉民期待，鄉代會無異議通過。

條例內容，凡當義工累積服務時數達1000小時者，即可獲頒「池上鄉榮譽義工證」，憑證可享池上鄉公所發售相關商品及活動報名費半價優惠福利，其中最大好處是可一次半價預購新建的納骨塔櫃位。

池上鄉代會主席江鑫貴表示，池上鄉無論是機關服務、環境整理、活動辦理、救災救難或交通協勤等方面皆需要義工投入，才能使各鄉政更快速有效推展，獎勵條例通過是公部門對義工長年奉獻表示敬意的措施。

鄉長張堯城表示，池上鄉的長足進步與發展歸功於一大群默默付出與奉獻的義工，不求回報的貢獻時間與精力讓池上鄉更美好。

張姓池上鄉農民說，「感覺毛毛的」，但半價優惠的池上鄉納骨塔位很搶手；因自己是農夫，死後選擇骨灰撒在農田，不過他還是會當義工。

張堯城說，鄉民聽說要送納骨塔櫃位都很高興，現在的人已經不忌諱先買塔位，鄉公所新蓋的納骨塔有1萬個塔位，每個是新台幣2萬元，半價優惠就省下1萬元，大家都說德政。

張堯城說，做義工本來就是做功德，會記載功德簿上，也幫自己省下了一筆錢。鼓勵更多退休族投入義工服務，同時也完成池上鄉從出生的生育補助到老死安奉皆有照顧。