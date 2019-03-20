爭取漁港垂釣 釣魚界盼溝通管理規範

2019-03-20 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



漁港全面開放垂釣引發討論，地方釣魚界看法不一，有人覺得應依照法規有限度開放，但也有人認為，不限制區域的全面開放垂釣，但都支持漁港垂釣的管理規範，須與地方政府溝通協商，避免釣客影響漁船作業，也確保民眾從事垂釣活動的安全問題。

中華民國釣魚生態保育協會理事長郭煌村說，漁港垂釣雖受到法規限制，但漁港法第十八條也是「釣魚人」自己修出來的法令，因此反對顯得對法令不了解，也凸顯出過去行政單位沒有落實執法，導致違法港釣風氣成型。

他表示，像基隆，地方政府與民間都有密切聯繫，隨時溝通，若有漁港開放不夠的情形，隨時都能向相關單位討論、協調，而不該無限制地要求全面性開放漁港。在收費方面，郭煌村說，中央政府應該做一個整體的規範，若有人違規就依法處置，使用者付費，不該完全不收費。

「就沒有魚啊！」台灣釣權會北區分會會長李宗治說，國內目前有開放的漁港，可以垂釣的地區不完全符合釣客需求，他認為，應該要全面開放漁港，不限制民眾在哪個區域垂釣，但他強調，在這個前提之下，需要地方政府與民間合作，嚴格規範釣客不得干擾漁船作業，並做好環境清潔等自我規範。此外，李認為，不該只針對釣客進行收費，使用者付費，應對所有進入漁港的民眾酌收清潔費用。