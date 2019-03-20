全國磯釣地只基隆嶼自治條例規範 每年吸萬人垂釣

2019-03-20 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



有釣友連署漁港全面開放漁港港區釣魚並興建釣魚平台，但引發各地漁會反對，行政院4月3日邀相關單位研商，而全國各地有不少磯釣好地方，但目前只有基隆嶼有自治條例規範，成為成功的經驗，透過納管的方式解決憂心的困擾，釣友認為，很值得漁港是否要全面開放的參考。

基隆市政府2年前率全國之先訂自治條例納管，讓島礁磯釣產業合法經營發展，開放基隆嶼18處島礁供持有磯釣證民眾磯釣，成功經驗讓釣友也認同稱讚，已超過6000人申辦島礁磯釣證，每年吸引近萬人次參與磯釣活動，並帶動周邊產值每年至少3千萬元，市府並辦磯釣賽，請來愛釣角的知名藝人沈文程代言磯釣，他也辦了一張磯釣證，稱讚基隆嶼魚況好，風景又美，是磯釣好地方。

磯釣活動是亞洲地區國家最為盛行的釣魚活動之一，基隆嶼擁有先天優質天然環境，海域有黑潮經過，魚源豐富，是北部得天獨厚的重要近海漁場，深受釣客推崇。但以往島礁磯釣採專案申請，未統一管理，經常發生「搶礁」爭議，互不相讓，加上裝備也不齊全，充滿安全疑慮。如今改為全面開放並納管，以抽籤方式分配島礁，減少爭議也增加釣客安全，不再出現「搏命」釣客。

「不用再偷偷摸摸去釣了」李姓釣客說，現在合法後可光明正大釣魚，可以開心釣魚，收取的規費應用在環境維護及魚苗放流，所以黑毛變多，讓釣客有感。

另有釣客表示，有條例管理規範，不會亂丟垃圾，不帶走小魚，可讓釣客養成習慣；島礁公平公開分配經營，多家業者經營，互相制衡，公開資料讓釣客自由選擇很好，但希望渡礁船家能統一島礁選擇的遊戲規則，減少釣友選擇登礁的困擾，未來 開放磯釣證線上辦理，增加釣友申辦的動機。

海洋事務科長蔡馥嚀說，為保障釣友族群的權益及其安全性，訂定相關安全嚴謹之規劃，使島礁磯釣產業得以發展並合法經營，執行2年後成效良好。磯釣管理已建立有效的管理機制、安全配套措施及資源的永續利用原則，除可依其規定收取相關規費，進行島礁環境維護及水產資源保育，亦可提升島礁磯釣產業之競爭力與素質，成為全國相關島礁磯釣之典範。

市府自治條例及相關配套辦法明訂漁船安全措施、保險規範等，保障釣客人身安全，也約束釣客重視生態保育。市府利用抽籤方式讓各娛樂漁船取得配額，載客前往島礁磯釣，釣客要去哪個島礁，就搭哪艘船前往。市府會檢查島礁上是否有放垃圾桶與救生圈、釣客有沒有穿救生衣與釘鞋，「小魚放生，垃圾帶走，清潔礁石」是三大原則，凡釣起長度小於20公分魚體，必須放流，否則經查獲可罰1到5萬元罰款。

基隆市政府收取基隆嶼島礁磯釣費用有兩種，一是民眾申請「磯釣證」費用，1年期要300元，3年期750元；二是向娛樂漁船業者收取的「島礁配額規費」，額度是乘坐人數乘以5千元，比如40人的船就是年繳20萬，目前有4艘船在跑。兩種費用都用於基隆嶼的資源復育、魚苗放流、岸上淨灘及海底垃圾清除等環境清潔維護。而釣客可依自己想去的島礁來挑選船家，每趟向船家繳交費用約1500元，內含保險費用。