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清明連假 蘇花路廊大貨車管制

2019-03-19 23:39聯合報 記者羅建旺／宜蘭報導

葛瑪蘭客運昨宣布，4月3日至7日，提供宜蘭地區路線全票最低81折優惠。 圖／葛瑪...
葛瑪蘭客運昨宣布，4月3日至7日，提供宜蘭地區路線全票最低81折優惠。 圖／葛瑪蘭汽車客運公司提供
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清明連假，蘇花改、舊蘇花公路交通尖峰時段，21公噸以上大貨車將再管制上路。大眾運輸方面，葛瑪蘭汽車客運公司4月3日至7日，提供宜蘭地區路線全票最低81折優惠，台北到礁溪只要95元。

清明連續假期蘇花路廊大貨車管制上路時段，包括4月4日南下0時至17時、北上0時至15時；5日7時至13時、6日與7日12時至16時，南下及北上全部管制。

公路總局第四區養護工程處表示，因應連續假期，蘇花路廊湧入大量車潮，與宜蘭、花蓮縣政府及相關貨運公會等協調管制事宜，針對3日以上連續假期，禁止21噸以上大貨車通行，分析歷年連續假期交通尖峰時段，3到5天的連假首日，還有倒數第2天，原則上車流較為集中。

考量連續假期管制一致性，讓業者、民眾易遵循，公路總局第四區養護工程處表示，除春節、清明節外，往後連續假期天數若是3到5天，管制時段為第1天南下5時至17時、北上5時至15時，第2天7時至13時、第3天到第5天12時至16時都是南下、北上雙向管制。

葛瑪蘭客運優惠 宜蘭路線最低81折

另外，葛瑪蘭汽車客運公宣布，4月3日至7日，提供宜蘭地區路線全票最低81折優惠，其中，台北到礁溪原價112元優惠價95元，台北到宜蘭140元優惠價115元，台北到羅東143元優惠價120元，板橋到礁溪140元優惠價115元，板橋到宜蘭165元優惠價140元，板橋到羅東170元優惠價140元。

葛瑪蘭汽車客運指出，連假期間，民眾持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘市公車及公路客運，可享一段票免費或折抵21元，可以更優惠、便捷。

民眾可至葛瑪蘭各地售票櫃台預購優惠票或買當日票，還能以手機線上訂購車票，出示QR code即可乘車。可上葛瑪蘭客運網站查詢、訂票。

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