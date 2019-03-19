受慶富拖累海生館恐停擺？ 林右昌：推動決心不變

2019-03-19 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市議會今天召開臨時會，多位議員擔心海科館的水族館（海生館）會不會停擺，是否續建？市長林右昌表示，慶陽公司留下的問題錯綜複雜，市府推動水族館續建的決心不變，將等到八斗子漁港整體發展規畫報告出爐後再決定推動方向，並強調原本的社教用地沒有改建商場的打算。

國立海洋科技博物館的海洋生態館（海生館），受慶富集團獵雷艦之累，工程停工，海生館改由基隆市政府接手，納入八斗子漁港整體規劃。議員張淵翔、呂美玲、張耿輝、莊榮欽和張顥瀚等人認為，海科館是基隆最重要的建設，希望加速進度，但海生館興建經費高達16.9億元，中央不能丟給地方，建議海生館由民間投資，讓海科館兼具教育與觀光功能。

林右昌說，因慶陽爆發財務問題影響水族館工程進度，當時的行政院賴清德院長指示要儘速解決問題，繼續推動水族館工程，這是中央非常清楚的方向，相關單位曾經針對幾項解決方案進行討論，第一是由債權銀行接手、第二政府出資自建、第三則是重啟BOT案進行招標，但由於地上物都屬於慶陽公司所有，不管是債權銀行接手、政府自建或是招商BOT，若沒有將慶陽的權利問題釐清，都無法推動下去。

林右昌解釋，原本的海科館是OT案，也就是由政府出資後委由慶陽經營，海生館則是BOT，當初規劃時土地使用分區是社教用地，在都市計畫限制較多，能規劃的商業空間受限，當初中央政府在設定促參案時商業機制太少，才又加上海生館的BOT案。

他指出，現在政府面臨的選擇，是繼續照原契約但由債權銀行或其他投資者接手，或是重啟促參案，但現在評估即使是政府出資，在商業空間不足的情況之下，日後仍會變成財務黑洞，不管地方、中央或民間接手都一樣。第五次會議時，相關單位討論後認為重啟促參案，在原本的基地上也可能走不下去，原因就是商業空間受到限制。