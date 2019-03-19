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前宜蘭副縣長黃適超 爭取民進黨提名參選立委

2019-03-19 16:40中央社 宜蘭縣19日電

前宜蘭縣副縣長黃適超今天宣布爭取民進黨提名，參選下屆立委。由於宜蘭縣區域立委只應選一席，他希望同黨籍現任立委陳歐珀轉戰不分區立委，讓宜蘭有2席立委為地方打拚。

陳歐珀對此表示，目前廣徵民意中，29日後就會有確定答案。

黃適超上午在五結鄉利澤簡永安宮廣場，發表參選聲明，並挑起放有蔥蒜的擔子，跨越金紙燒成的火堆，象徵服務鄉親「赴湯蹈火在所不辭」。

黃適超受訪時說，去年底縣長選舉，民進黨在宜蘭縣再次失去執政權，最大的原因是中央及地方有許多政策與人民的期待有落差，不夠接地氣。他曾擔任過鄉民代表、縣議員、副縣長，最清楚基層人民的需要與辛苦，唯有能夠讓人民安居樂業過好日子的政府，才能夠得到人民的支持。

他表示，自從去年底選舉之後，他就深入基層傾聽民意，清楚了解立法委員最重要的工作就是要做好中央與地方溝通的角色、修改符合民意的法案、爭取人民需要的福利、落實地方建設，因此決定站出來承擔責任。

黃適超也認為，宜蘭縣有45萬人口，2席立委比較足夠，陳歐珀當了兩屆區域立委，任內很努力，應有實力轉戰爭取不分區立委，幫助宜蘭增加1席立委。

陳歐珀說，他現階段以爭取宜蘭的建設與審查各項民生重大法案最優先；至於是否登記參選立委，還在廣徵民意中，相信29日後就會有確定答案。

陳歐珀民進黨
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