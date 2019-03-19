影╱女直播主帶你動起來 基隆開辦網路直播在家運動

2019-03-19 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市今年舉辦運動i台灣計畫，今年獲中央補助1306萬元將和3所大專院校合作，規畫將以1個月兩場網路直播，要讓民眾在家也能運動，今天記者會中邀請直播主品葳暖身開直播，教大家輕鬆做運動，在家也能跟著直播主享受運動快樂。

副市長林永發說，感謝大家參與協助執行運動i台灣計畫，透過直播大家可以一同運動，基隆是美食的所在，除有美好的食材，又能透過運動，這是幸福城市的開端。

教育處副處長陳淑貞表示，今年獲體育署核定補助1306萬元，較前年增加247萬元，成長23%。除經費增加外，活動數量也是歷年最多元，周周都有活動可參與，包含社區健走、體適能課程、運動知識、水域活動等多種活動，從3月底到11月底共計有63場活動可以參與。

計畫結合海洋大學、經國管理暨健康學院及崇右影音科技大學，發揮專業投入計畫執行。據統計，參與市府辦理運動i台灣各項體育活動人數，106年5萬109人次，107年已達6萬6903人次，期盼今年參與人次可突破8萬人次，用運動展現城市活力。

因應市府推動智慧教育，陳副處長指出，計畫將選定部分課程，運用網路直播與民眾互動，規劃於四月開始，每月二場的週六進行直播課程，邀請專業師資至基隆教育創新研發實驗中心開啟直播課程，在基隆市運動i臺灣計畫臉書粉絲專頁進行直播，隨時「享」動就動。