花蓮遠雄百人淨灘 攜手拯救海洋

2019-03-19 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮遠雄海洋公園認養園區附近一段海灘，6年前開始舉辦淨灘活動，號召民眾參加，每年皆發現海灘廢棄物以寶特瓶蓋、鋁箔包居多，今年淨灘活動有逾百人參加，後天一早展開，將進行一個半小時「撿垃圾」活動，盼各界重視海洋環保議題。

遠雄海洋公園表示，多年前向縣府認養海灘，用自身力量維護海洋整潔，為推廣海洋教育，所以號召民眾親力親為，參加淨灘撿垃圾，做分類回收。今年「百人淨灘・拒絕垃圾」後天早上9時啟動，與民眾攜手守護海洋，當天淨灘志工還可免費暢遊園區。

據國際環保團體綠色和平組織調查，台灣本島海岸線有超過15萬8300袋垃圾，等於2000輛垃圾車垃圾量，其中超過5成的海洋廢棄物，集中在百分之10的海岸線上。遠雄表示，每年淨灘發現廢棄物以寶特瓶蓋最多，其次為鐵鋁蓋、鋁箔包、吸管、拖鞋等。

本月13日陸續發現3起鯨豚擱淺死亡事件，由中華鯨豚協會到場採樣，正在調查死因，而協助採樣的黑潮海洋文教基金會說，其中一隻鯨豚發現腸胃裡有不少塑膠袋。遠雄指出，海洋垃圾是非常嚴重問題，可能造成海上生物死亡，甚至人類吃下魚類，還會吃下許多塑膠微粒。

遠雄表示，了解海洋垃圾對生物、環境傷害日益嚴重，2013年首度舉辦淨灘，並規劃一系列生態解說活動，去年共執行18場海洋環境教育課程，參加人數超過1600位，包括各地國中、小學及大專院校，盼透過具體行動愛護海洋，讓民眾用不同角度，觀察海洋面臨危機。