暖冬效應 花蓮小黑蚊提前肆虐

2019-03-19 15:18 中央社 花蓮縣19日電



花蓮縣近來「小黑蚊」肆虐，花蓮縣環保局今天指出，疑因暖冬，造成小黑蚊提早出現，已針對學校、景點等進行藥劑噴灑防治工作。

花蓮縣環境保護局環境稽查科長張華砡表示，花蓮地區原本在夏季出沒的小黑蚊，今年疑因暖冬而提早出現，2月底已有學校通報，要求協助噴藥防治，今早在花蓮市松園別館噴灑藥劑。

張華砡說，噴藥只能治標，防治小黑蚊還是要從根本的環境清理做起。環保局每年固定採購殺蟲劑，供各鄉鎮市公所針對小黑蚊密度較高的熱區進行緊急噴藥。

俗稱小黑蚊的台灣鋏蠓，縣民表示，環保單位使用過小花蔓澤蘭萃取液、竹醋液等，但成效都有限。夏天還沒到，在戶外停留片刻，就吸引小黑蚊叮咬，小黑蚊肆虐，不免令人擔憂恐嚇跑不少遊客。

花蓮縣環保局副局長饒瑞玲指出，民眾常認為當小黑蚊肆虐時應立即噴藥，這是錯誤迷思。長期或間隔時間太短而噴藥，均易使蚊蟲產生「抗藥性」；另外，對環境也是負荷，不僅污染土壤、水源等，還危及其它生物生存，甚至藥物殘留還可能透過生物鏈累積至人體。

她表示，防治工作為「全民責任」，呼籲民眾先查看居家環境是否布滿孳生源，如雜草叢生、青苔及積水容器等需清理乾淨，再搭配使用防蚊液、穿著薄長袖等方式，盼能解決蚊蟲叮咬困擾。