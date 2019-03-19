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新北市議員考察台東卑南溪揚塵防治 議員都稱讚

2019-03-19 14:34聯合報 記者尤聰光╱即時報導

新北市議會議員約30人今天中午在召集人周勝考帶領下，前往台東市中華大橋進行河川揚塵防治考察行程，由台東縣長饒慶鈴陪同；台東縣環保局長謝清泉簡報說明台東縣卑南溪為環保署評鑑揚塵防治全國最好的縣市，尤其水覆蓋法不僅是最有效最省錢的工法，也因大面積水田式設計，成為河川一大亮點。有新北市議員表示雖然新北市大部分沒有揚塵的問題，但對於台東揚塵防治的成效值得學習。

新北市議會考察團對水覆蓋工程問了許多問題，饒慶鈴也一一為其解說目前自台東大橋至出海口河段是環保局負責施做，成效相當良好，水覆蓋面積已達9成，但目前進入河川枯水期，首要工作是持續強化現有土堤，並注意河川水位，延長河水蓄留河床之時間；至於中上游河段是由中央第八河川局持續加強水覆蓋施作，也依照各河段現地狀況，配合運用綠覆蓋、植生造林或增加防風林緩衝區等因地制宜措施，以期有效抑制風飛砂。

饒慶鈴強調，以往卑南溪揚塵對臺東市十萬居民生活品質影響甚鉅，所以台東市素有「沙城」之稱，自從前任縣長黃健庭以水覆蓋工法抑制揚塵，大大改善市民生活品質；所以她上任後，就把這項工作列為施政重點，第一個視察就是卑南溪河川揚塵工作，她也感謝行政院環境保護署的補助，以及第八河川局的配合施做，才能維持市區的空氣品質與市民的健康。

環保局長謝清泉表示，自前任縣長黃健庭採用水覆蓋工法後，這些年來河川揚塵防制工作成效良好，去年還獲得環保署縣市組「河川揚塵管制拔尖」獎；饒慶鈴上任後，認為廣大台東市民的生活品質及健康最重要，列為施政重要指標，要求環保局與第八河川局配合施做，努力維護水覆蓋工程，環保局一定會依縣長指示全力以赴。

台東空氣品質指標歷年來都無紅害警報，PM2.5更是全國唯一達到全球最嚴WHO標準的縣市；水覆蓋工法有效抑制河川揚，是近十年來最有效的防制工法，也吸引美國環保署及中國大陸等國際環保組織來台參訪。

台東縣卑南溪為環保署評鑑揚塵防治全國最好的縣市，尤其水覆蓋法不僅是最有效最省錢的...
台東縣卑南溪為環保署評鑑揚塵防治全國最好的縣市，尤其水覆蓋法不僅是最有效最省錢的工法，也因大面積水田式設計，成為河川一大亮點。記者尤聰光／攝影
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新北市議會議員約30人今天中午在召集人周勝考（右）帶領下，前往台東市中華大橋進行...
新北市議會議員約30人今天中午在召集人周勝考（右）帶領下，前往台東市中華大橋進行河川揚塵防治考察行程，由台東縣長饒慶鈴（右二）陪同簡報解說。記者尤聰光／攝影
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台東饒慶鈴
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